Защита подследственного бывшего вице-губернатора Приморья пожаловалась генпрокурору Чайке

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка. Фото: официальный сайт Генеральной прокуратуры (https://www.genproc.gov.ru/genprokuror/fotoalbom/)

Адвокаты Евгения Вишнякова утверждают, что их подзащитный выполнял волю руководства

27 марта, PrimaMedia. Адвокат бывшего вице-губернатора Приморского края Евгения Вишнякова Владимир Жеребенков пожаловался генпрокурору Юрию Чайке на нарушения, которые, по его словам, были допущены в ходе расследования уголовного дела его подзащитного. Обращение Жеребенкова публикует агентство РБК, сообщает ИА PrimaMedia.

Вишнякову вменяют превышение должностных полномочий (ч.2 ст. 286 УК) при работах по газификации региона, следует из жалобы. По данным следствия, в 2015 году он позвонил мэру Уссурийска Евгению Коржу и настоял на том, чтобы власти пошли на уступки компании "Хабаровсккрайгаз", которая требовала через суд увеличения цены госконтракта на газификацию. Указание Вишнякова было заведомо незаконным и привело к повышению бюджетных расходов, считают в следственном отделе УФСБ по Приморскому краю.

В 2014 году власти Приморья от имени казенного учреждения "Служба единого заказчика-застройщика" заключили контракт на газоснабжение одного из микрорайонов Уссурийска с "Хабаровсккрайгазом" (позднее был переименован в "Газпром Газораспределение Дальний Восток", следует из данных базы СПАРК). Работы должны были обойтись бюджету примерно в 300 млн рублей. Однако через несколько месяцев руководство "Хабаровсккрайгаза" заявило, что не вписывается в выделенный бюджет, и предложило властям либо увеличить сумму контракта, либо расторгнуть его. Письма об этом гендиректор компании Георгий Шперлинг разослал мэру Уссурийска, губернатору Приморского края и в аппарат полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе.

После того как "Хабаровсккрайгаз" подал иск в Арбитражный суд Приморского края, Вишняков позвонил мэру Уссурийска Евгению Коржу и убедил его согласиться на условия "Хабаровсккрайгаза", подписав мировое соглашение и, таким образом, увеличив стоимость контракта на 53,2 млн руб. (официальным ответчиком по иску была Служба единого заказчика-застройщика).

Вице-губернатор "действовал правомерно, исключительно в государственных интересах", — утверждает в жалобе Жеребенков. По его словам, из материалов дела следует, что увеличение стоимости контракта было обосновано "объективными причинами" — обвалом рубля в 2014–2015 году и изменением цен на материалы и оборудование.

Кроме того, Вишняков, по сути, выполнял волю своего руководства, утверждает адвокат. Проблема "Хабаровсккрайгаза" обсуждалась, в том числе, на совещаниях под руководством Владимира Миклушевского, который на тот момент был губернатором, и заместителя полпреда президента России в ДФО Владимира Солодова, следует из имеющихся в деле протоколов совещаний (с ними ознакомился корреспондент РБК). На одном из этих совещаний Миклушевский и Солодов распорядились решить проблему с контрактом, через суд заключив мировое соглашение о повышении его цены, следует из жалобы Жеребенкова. По его словам, действия Вишнякова в связи с этим не могут расцениваться как превышение полномочий.

Также, мировое соглашение, заключенное по настоянию Вишнякова, в итоге все-таки было утверждено судом, подчеркивает адвокат (однако в 2017 году, незадолго до ареста вице-губернатора, это решение было обжаловано и отменено). Обвинение чиновника "не соответствует фактическим обстоятельствам дела", пишет Жеребенков, который просит Чайку принять к СО УФСБ по Приморскому краю меры прокурорского реагирования.

Вишняков был задержан и арестован в июле прошлого года после обысков в здании краевой администрации, вместе с ним сотрудники ФСБ задержали мэра Уссурийска Евгения Коржа. Последний, признав вину, остался под подпиской о невыезде и продолжает занимать должность главы города. Вице-губернатор же после ареста уволился по собственному желанию, глава региона Миклушевский принял его отставку. Дело продолжает расследоваться: в начале марта Фрунзенский районный суд Владивостока продлил Вишнякову арест.

В декабре 2016 года во Владивостоке задержали другого вице-губернатора края — Сергея Сидоренко. В августе прошлого года его приговорили к двум с половиной годам условно за покушение на мошенничество с 10 млн руб. из бюджета. В мае 2016 года был арестован еще один бывший замглавы региона — Олег Ежов, сейчас суд рассматривает дело о превышении им должностных полномочий.