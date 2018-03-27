Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка. Фото: официальный сайт Генеральной прокуратуры (https://www.genproc.gov.ru/genprokuror/fotoalbom/)

Защита подследственного бывшего вице-губернатора Приморья пожаловалась генпрокурору Чайке

Адвокаты Евгения Вишнякова утверждают, что их подзащитный выполнял волю руководства

27 марта, PrimaMedia. Адвокат бывшего вице-губернатора Приморского края Евгения Вишнякова Владимир Жеребенков пожаловался генпрокурору Юрию Чайке на нарушения, которые, по его словам, были допущены в ходе расследования уголовного дела его подзащитного. Обращение Жеребенкова публикует агентство РБК, сообщает ИА PrimaMedia.

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Вишнякову вменяют превышение должностных полномочий (ч.2 ст. 286 УК) при работах по газификации региона, следует из жалобы. По данным следствия, в 2015 году он позвонил мэру Уссурийска Евгению Коржу и настоял на том, чтобы власти пошли на уступки компании "Хабаровсккрайгаз", которая требовала через суд увеличения цены госконтракта на газификацию. Указание Вишнякова было заведомо незаконным и привело к повышению бюджетных расходов, считают в следственном отделе УФСБ по Приморскому краю.

В 2014 году власти Приморья от имени казенного учреждения "Служба единого заказчика-застройщика" заключили контракт на газоснабжение одного из микрорайонов Уссурийска с "Хабаровсккрайгазом" (позднее был переименован в "Газпром Газораспределение Дальний Восток", следует из данных базы СПАРК). Работы должны были обойтись бюджету примерно в 300 млн рублей. Однако через несколько месяцев руководство "Хабаровсккрайгаза" заявило, что не вписывается в выделенный бюджет, и предложило властям либо увеличить сумму контракта, либо расторгнуть его. Письма об этом гендиректор компании Георгий Шперлинг разослал мэру Уссурийска, губернатору Приморского края и в аппарат полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе.

После того как "Хабаровсккрайгаз" подал иск в Арбитражный суд Приморского края, Вишняков позвонил мэру Уссурийска Евгению Коржу и убедил его согласиться на условия "Хабаровсккрайгаза", подписав мировое соглашение и, таким образом, увеличив стоимость контракта на 53,2 млн руб. (официальным ответчиком по иску была Служба единого заказчика-застройщика).

Вице-губернатор "действовал правомерно, исключительно в государственных интересах", — утверждает в жалобе Жеребенков. По его словам, из материалов дела следует, что увеличение стоимости контракта было обосновано "объективными причинами" — обвалом рубля в 2014–2015 году и изменением цен на материалы и оборудование.

Кроме того, Вишняков, по сути, выполнял волю своего руководства, утверждает адвокат. Проблема "Хабаровсккрайгаза" обсуждалась, в том числе, на совещаниях под руководством Владимира Миклушевского, который на тот момент был губернатором, и заместителя полпреда президента России в ДФО Владимира Солодова, следует из имеющихся в деле протоколов совещаний (с ними ознакомился корреспондент РБК). На одном из этих совещаний Миклушевский и Солодов распорядились решить проблему с контрактом, через суд заключив мировое соглашение о повышении его цены, следует из жалобы Жеребенкова. По его словам, действия Вишнякова в связи с этим не могут расцениваться как превышение полномочий.

Также, мировое соглашение, заключенное по настоянию Вишнякова, в итоге все-таки было утверждено судом, подчеркивает адвокат (однако в 2017 году, незадолго до ареста вице-губернатора, это решение было обжаловано и отменено). Обвинение чиновника "не соответствует фактическим обстоятельствам дела", пишет Жеребенков, который просит Чайку принять к СО УФСБ по Приморскому краю меры прокурорского реагирования.

Вишняков был задержан и арестован в июле прошлого года после обысков в здании краевой администрации, вместе с ним сотрудники ФСБ задержали мэра Уссурийска Евгения Коржа. Последний, признав вину, остался под подпиской о невыезде и продолжает занимать должность главы города. Вице-губернатор же после ареста уволился по собственному желанию, глава региона Миклушевский принял его отставку. Дело продолжает расследоваться: в начале марта Фрунзенский районный суд Владивостока продлил Вишнякову арест.

В декабре 2016 года во Владивостоке задержали другого вице-губернатора края — Сергея Сидоренко. В августе прошлого года его приговорили к двум с половиной годам условно за покушение на мошенничество с 10 млн руб. из бюджета. В мае 2016 года был арестован еще один бывший замглавы региона — Олег Ежов, сейчас суд рассматривает дело о превышении им должностных полномочий.

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