ТК с развлекательными центрами проверят в Приморье по поручению Генпрокуратуры

Генпрокуратура поручила региональным ведомствам проверить все ТЦ на пожбезопасность. Фото: ИА PrimaMedia

Поручено обратить особое внимание на наличие и работоспособность систем сигнализации и пожаротушения на указанных объектах

27 марта, PrimaMedia. В связи с пожаром в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, повлекшем многочисленные человеческие жертвы, первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Александр Буксман поручил прокурорам субъектов Российской Федерации с привлечением территориальных органов МЧС России провести проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности во всех торговых комплексах, имеющих развлекательные центры, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на генеральную прокуратуру РФ.

При этом прокурорам поручено обратить особое внимание на наличие и работоспособность систем сигнализации и пожаротушения на указанных объектах. В случае выявления нарушений закона прокурорам предписано незамедлительно принять исчерпывающие меры реагирования, обеспечив их реальное устранение.

Поручение уже направлено в прокуратуры во всех регионах страны.