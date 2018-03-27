Люди, бизнес, медиа, идеи: повестку пятого МедиаСаммита обсудили в Приморье

Повестку пятого Дальневосточного МедиаСаммита обсудили на втором в этом году заседании оргкомитета. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

В этом году форум планирует стать еще масштабнее и принять около семи тысяч участников

27 марта, PrimaMedia. Повестку пятого Дальневосточного МедиаСаммита обсудили на втором в этом году заседании оргкомитета, которое состоялось 26 марта в здании администрации Приморского края во Владивостоке. В этом году форум планирует стать еще масштабнее и принять около семи тысяч участников. Представители СМИ и Приморского отделения Союза журналистов под руководством вице-губернатора Дмитрия Братыненко наметили главные темы мероприятия и активности мероприятия, сообщает ИА PrimaMedia.



Заседание оргкомитета по подготовке МедиаСаммита. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

— Тема пятого МедиаСаммита –"Тихоокеанский этап развития России. Люди. Бизнес. Медиа. Идеи". Основная цель — объединить медиа-сообщество АТР, выстроить коммуникации с признанными экспертами отрасли, а также представить Дальневосточный федеральный округ российским и иностранным медиа как региона России, развёрнутого на восток, открытого к диалогу. В этом году мы планируем провести две пленарные дискуссии. Третий год подряд площадка МедиаСаммита становится международной. Планируется, что в рамках юбилейного МедиаСаммита пройдет российско-японский форум, — отметил председатель приморского отделения "Союза журналистов России" Виктор Суханов.



Виктор Суханов. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

В прошлом году гостями мероприятия стали пять тысяч человек, интерес к форуму постоянно растет. Основой проведения МедиаСаммита-2018 станет образовательная программа, которая охватит свыше 30 различных секций, семинаров, круглых столов. Для гостей из других регионов и стран АТР запланированы пресс-туры, которые будут включать в себя объекты промышленной инфраструктуры, посещение культурных учреждений и достопримечательностей Дальнего Востока. Отдельный блок программы будет посвящен взаимодействию медиа и некоммерческих организаций, а также молодым журналистам и блогерам.

Вице-губернатор Дмитрий Братыненко поручил организаторам сосредоточить внимание на презентационной части, чтобы наглядно показать гостям форума экономические достижения предприятий и организаций Приморского края.

— Мы предложим предприятиям-резидентам ТОР и Свободного порта Владивосток всех отраслей принять участие в выставке. Этот момент особенно важен, чтобы участники МедиаСаммита смогли убедиться, как меняется Приморье, – отметил Дмитрий Братыненко.



Дмитрий Братыненко. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Пятый Дальневосточный МедиаСаммит пройдет 7-8 июня в кампусе ДВФУ на острове Русском. Форум расширит горизонты и международную составляющую за счет активного привлечения экспертов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, что сделает его глобальной коммуникационной площадкой Организаторами Дальневосточного МедиаСаммита-2018 выступают Приморское отделение Союза журналистов России, Администрация Приморского края, Тихоокеанский МедиаСоюз, мероприятие проходит под эгидой министерства по развитию Дальнего Востока.