Редкий гриф с меткой из Монголии впервые зафиксирован в Приморье

Новые данные раскрыли загадку мест гнездования пернатого (ВИДЕО)

27 марта, PrimaMedia. Видеоловушка национального парка "Земля леопарда" впервые в истории наблюдений зафиксировала меченого черного грифа. Оба крыла редкой птицы "украшали" большие бирки с цифрой "17". В ходе научного "расследования" выяснилось, что хищник был помечен 12 лет назад в монгольском заповеднике, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ФГБУ "Земля леопарда".

Черный гриф – одна из крупнейших в мире хищных птиц, занесенная в Красные книги России и Приморья. На юго-запад Приморья на зимовку ежегодно прилетают около 200-250 грифов, гнездящихся предположительно в странах Азии. Особенностью этих птиц является то, что они никогда не охотятся на живых зверей, а довольствуются лишь падалью, либо остатками чужой трапезы, выступая тем самым своеобразными природными "санитарами".

Грифы периодически попадают в объективы фото— и видеоловушек "Земли леопарда". Однако не так давно специалисты национального парка оказались удивлены, обнаружив видео с редким пернатым хищником, на крыльях которого были закреплены две крупные белые метки. Чтобы разобраться, где птица могла обзавестись таким "украшением", запись была передана ведущим орнитологам Приморья.

Ученые сходу определили, что метки были поставлены за границей и приготовились к длительным поискам их владельцев. Но "разгадка" пришла на удивление быстро. С помощью сибирского орнитолога Игоря Фефелова специалистам почти сразу удалось найти одного из участников мечения зафиксированного грифа – американского орнитолога Ричарда Ридинга.

"Мы пометили эту птицу 20 июля 2006 года еще птенцом в монгольском национальном парке Их Нарт. На момент маркировки она весила 10,06 кг. Последнюю информацию об этом грифе мы получили в 2009 году, когда он несколько лет подряд зимовал в Южной Корее. Поэтому так здорово было встретить теперь эту птицу здесь!", — написал Ридинг.

По словам специалистов, эта птица – первый меченный гриф, зафиксированный на Дальнем Востоке России. Этот уникальный случай оказался интересен ученым по ряду причин. Приморье – место самых крупных зимних скоплений черных грифов в стране. И хотя птицы проводят здесь длительное время с ноября по март, до этого точное место их гнездования было неизвестно.

В начале 2000-х в Приморье на юге края от бескормицы погибли сотни грифов. Позже выяснилось, что это произошло в связи с тем, что в крае закрылись сразу несколько оленепарков и были ликвидированы почти все норководческие фермы. В связи с этим орнитологи выступали за создание специальной подкормочный площадки для этих краснокнижных птиц.

"Интересно то, что эта особь была помечена более 10 лет назад, при этом она поменяла изначальное место зимовки — Южную Корею, — говорит Юрий Глущенко, орнитолог, доцент кафедры естественнонаучного образования Школы педагогики ДВФУ. — Это свидетельствует об отсутствии у грифов жёсткого консерватизма, то есть привязанности к изначально выбранным местам зимовок. Если же грифы широко кочуют в поисках массовых кормов, то привлечь их к подкормочным станциям было бы очень просто — эффект будет быстрым и значительным. Хорошо известно, что грифы живут долго, а вот о такой долговечности крыловых меток я не знал и не подозревал, что птицы могут носить их так долго!".

Справка: черный гриф – птица из семейства ястребиных. На всей территории Европы насчитывается всего около 700-900 гнездящихся особей этих пернатых, тогда как в России гнездятся не более 10-15 пар этих птиц. Черный гриф — самая крупная птица России. Общая длина ее тела составляет 90—110 см, длина крыла — 75—85 см, размах крыльев — 250—300 см, вес 8-14 кг.