Nissan Note во Владивостоке насмерть сбил женщину, переходившую дорогу в опасном месте. Фото: предоставлено пресс-службой УМВД по ПК

Автоавария произошла в светлое время суток

27 марта, PrimaMedia. 32-летний водитель Nissan Note, двигаясь со стороны ул. Катерная в направлении Окатовой, в районе ул. Героев Тихоокеанцев, 28, во Владивостоке совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть в неустановленном для перехода месте. От полученных травм пострадавшая скончалась, сообщает ИА PrimaMedia cо ссылкой на пресс-службу краевого УМВД.

На момент автоаварии стаж вождения водителя Nissan Note составил 3 года. В 2017-2018 году мужчина не привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Автоавария произошла в светлое время суток.

По факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом полиция проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествия. Назначено проведение ряда экспертиз. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.