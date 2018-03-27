Nissan Note во Владивостоке насмерть сбил женщину, переходившую дорогу в опасном месте. Фото: предоставлено пресс-службой УМВД по ПК

Nissan Note во Владивостоке насмерть сбил женщину, переходившую дорогу в опасном месте

Автоавария произошла в светлое время суток

27 марта, PrimaMedia. 32-летний водитель Nissan Note, двигаясь со стороны ул. Катерная в направлении Окатовой, в районе ул. Героев Тихоокеанцев, 28, во Владивостоке совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть в неустановленном для перехода месте. От полученных травм пострадавшая скончалась, сообщает ИА PrimaMedia cо ссылкой на пресс-службу краевого УМВД.

На момент автоаварии стаж вождения водителя Nissan Note составил 3 года. В 2017-2018 году мужчина не привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Автоавария произошла в светлое время суток.

По факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом полиция проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествия. Назначено проведение ряда экспертиз. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Автобус с пассажирами выехал на тротуар в центре Владивостока

Водитель пассажирского автобуса — виновник ДТП в центре Владивостока — отстранен от работы

Водитель фуры погиб при столкновении с другим грузовиком в Приморье

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Автобус с пассажирами выехал на тротуар в центре Владивостока

26 марта, 12:50

Водитель пассажирского автобуса - виновник ДТП в центре Владивостока - отстранен от работы

22 марта, 13:45

Водитель фуры погиб при столкновении с другим грузовиком в Приморье

21 марта, 15:25

"Поцелуй" автобусов во Владивостоке может обернуться увольнением одного из водителей

20 марта, 12:50

Лихачу на «Субару», который снес виадук во Владивостоке, выставят счет на 1,2 млн рублей

20 марта, 11:45

Картина дня

Владивосток скорбит: траур по погибшим при пожаре в Кемерово объявлен в столице Приморья

12:25

Из-за нехватки денег на ремонт по всему Приморью заморозят газопроводы

10:45

Защита подследственного бывшего вице-губернатора Приморья пожаловалась генпрокурору Чайке

10:10

Закроют ли генконсульство США во Владивостоке – станет известно через 11 часов

08:30

Пьяный житель Владивостока уснул прямо на улице во время прогулки с двухлетним ребенком

26 марта, 15:05

Один из находящихся на свободе «приморских партизан» вновь оказался в СИЗО
Люди, бизнес, медиа, идеи: повестку пятого МедиаСаммита обсудили в Приморье
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia