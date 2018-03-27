Припаркованное авто на Фирсова. Фото: Ольга Шестак

«Автохама» из Законодательного собрания Приморья оштрафовали на 1 тысячу рублей

Депутатов в Land Cruiser не было, выговоры получили водитель и механик

27 марта, PrimaMedia. Парламент Приморского края провел проверку по факту нарушения правил парковки одним из служебных автомобилей регионального ЗСПК. Водитель "Лэнд крузера", перегородившего пешеходный тротуар на Фирсова, получил выговор по месту работы и штраф от ГИБДД в 1 тысячу рублей, сообщает ИА PrimaMedia.

Как официально комментирует руководитель аппарата Законодательного Собрания Владимир Гончарук, для проверки обстоятельств произошедшего была создана специальная комиссия.

"Мы создали комиссию, которая всесторонне изучила обстоятельства происшествия. Кого-либо из депутатов в машине не было. Правила дорожного движения водитель нарушил, уступая проезд другим автомобилям. Это его, конечно, не оправдывает, но учитывая, что ранее к ответственности он не привлекался, комиссия сочла возможным ограничиться выговором. Хочу отметить, что в краевом парламенте довольно высокие требования к водителям. Поэтому за недостаточный контроль за соблюдением ими правил дорожного движения также дисциплинарное взыскание в виде замечания получил механик Законодательного собрания", — сообщил Владимир Гончарук.

Вдобавок он попросил общественность продолжать незамедлительно сообщать руководству аппарата ЗСПК о фактах подобных нарушений впредь.

Напомним, фотографию с припаркованным на тротуаре автомобилем разместил в местном паблике пользователь Facebook. На изображении было видно, что гражданам приходится обходить авто с важными государственными номерами ВВВ по узенькой тропинке. Быстро выяснилось, что Land Cruiser – из служебного гаража Законодательного Собрания.

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