Скорбь и боль: траур по погибшим на пожаре в Кемерово объявлен в Приморье

Траур по погибшим при пожаре в Кемерово объявлен в Приморье. Фото: ИА PrimaMedia

Глава региона распорядился в день траура приспустить все государственные флаги и флаги Приморского края

27 марта, PrimaMedia. Вторник, 27 марта, объявлен в Приморье днем траура по погибшим при пожаре в Кемерово. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора края Андрей Тарасенко, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

Глава региона распорядился в день траура приспустить все государственные флаги Российской Федерации и флаги Приморского края. На здании администрации Приморского края флаг приспущен с самого утра.

Телерадиокомпаниям, организациям культуры и другим рекомендовано отменить все развлекательные мероприятия и передачи.

"Все официальные мероприятия, в которых сегодня принимают участие руководитель края и его заместители, начинаются с минуты молчания в память по погибшим", – рассказали в департаменте информационной политики.

Напомним, ранее Андрей Тарасенко выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерово, где, по последним данным, погибли 64 человека, среди которых много детей.