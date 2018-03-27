Захарова обвинила Запад в агрессии во время траура из-за трагедии в Кемерово

16 стран ЕС, а также США, Канада, Украина, Австралия и другие высылают российских дипломатов в связи с отравлением Скрипалей в Солсбери

27 марта, PrimaMedia. Официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова обвинила США и страны Европы в проявлении "ничем не обоснованной агрессии" в день, когда Россию потрясла трагедия в Кемерово, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету "Известия".

"Сегодня мы многое поняли о политиках стран Европы и Америки. В те минуты, когда все россияне сопереживают жертвам трагедии в Кемерово, для них оказалось важнее объявить о новых враждебных действиях. Мы всегда разделяли горе американцев и европейцев, когда беда приходила к ним в дом. Сегодня мы услышали слова соболезнования, а на деле увидели ничем не обоснованную агрессию. В это трудно поверить и это будет трудно забыть", — написала Захарова на своей странице в Facebook.

16 стран ЕС, а также США, Канада, Украина, Австралия и другие высылают российских дипломатов в связи с отравлением Скрипалей в Солсбери.

Британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в Солсбери. Британская сторона утверждает, что к этому инциденту причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, среди них много детей.