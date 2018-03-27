Минпромторг увеличит срок внеплановых проверок бизнеса вдвое

Это позволит эффективно бороться с недобросовестными участниками рынка

27 марта, PrimaMedia. Министерство промышленности и торговли России намерено увеличить максимальный срок проведения внеплановых проверок бизнеса в два раза — с 20 до 40 рабочих дней. передает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету "Известия".

Согласно документу, времени, заложенного законодательством для проведения проверок, не достаточно для качественного проведения экспертизы цемента, битума и других стройматериалов.

При этом в ведомстве подчеркивают, что увеличение сроков внеплановых проверок позволит сокращать объем незаконного оборота промышленной продукции и эффективно бороться с недобросовестными участниками рынка.

В то же время, по мнению экспертов, увеличение длительности проверок будет противоречить политике по снижению нагрузки на бизнес.