Общество. 13:10

ЗОЖ-маркировка полезных продуктов появится в России до конца года

Одним из рабочих вариантов маркировки является эмблема «Здоровое питание»

27 марта, PrimaMedia. Министерство здравоохранения России до конца 2018 года запустит программу добровольной маркировки полезных продуктов питания. Предложенная ведомством концепция размещения отличительных знаков уже одобрена в правительстве, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету "Известия".

Как уточнили в Минздраве, поставщики полезных продуктов питания уже до конца года смогут разместить на товарах ЗОЖ-эмблему. Одним из рабочих вариантов маркировки является эмблема "Здоровое питание". В ведомстве считают, что подобные меры будут способствовать снижению уровня ожирения в стране.

"Коммуникационная кампания не подразумевает, что остальные продукты автоматически попадут в категорию "вредных". Обозначения для "вредных" продуктов, нанесение красных значков на пищевую продукцию не предусмотрено", — рассказали "Известиям" в пресс-службе Минздрава.

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