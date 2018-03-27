ЗОЖ-маркировка полезных продуктов появится в России до конца года

27 марта, PrimaMedia. Министерство здравоохранения России до конца 2018 года запустит программу добровольной маркировки полезных продуктов питания. Предложенная ведомством концепция размещения отличительных знаков уже одобрена в правительстве, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету "Известия".
Как уточнили в Минздраве, поставщики полезных продуктов питания уже до конца года смогут разместить на товарах ЗОЖ-эмблему. Одним из рабочих вариантов маркировки является эмблема "Здоровое питание". В ведомстве считают, что подобные меры будут способствовать снижению уровня ожирения в стране.
"Коммуникационная кампания не подразумевает, что остальные продукты автоматически попадут в категорию "вредных". Обозначения для "вредных" продуктов, нанесение красных значков на пищевую продукцию не предусмотрено", — рассказали "Известиям" в пресс-службе Минздрава.