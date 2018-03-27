Андрей Хапочкин: Развитие энергетики Сахалина - приоритетная задача региональных властей

27 марта, PrimaMedia. Активная работа по модернизации объектов электроснабжения ведется в Сахалинской области. Региональными властями разработан ряд программ, направленных на развитие энергетического комплекса, что позволит создать в регионе действительно надежную энергосистему. Председатель Сахалинской областной думы Андрей Хапочкин считает, что развитие энергетики острова является приоритетной задачей, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на ИА SakhalinMedia.
В настоящий момент в решающую стадию входит строительство первой очереди Сахалинской ГРЭС-2 в Ильинском. Готовность крупнейшей на острове электростанции составляет более 70%. Сейчас здесь идут пуско-наладочные работы, основной цикл которых должен закончиться в четвертом квартале 2018 года. А уже с 2019 года на углях Горнозаводского и Солнцевского месторождений заработают два котла мощностью 120 МВт. В целом планируется запуск шести котлов мощностью 360 МВт. На сегодняшний день почти такой же объем производят все энергообъекты Сахалинской области.
"Строительство дополнительных мощностей создаст необходимый резерв генерирующей мощности для дальнейшего благоприятного социально-экономического развития региона", — считает Андрей Хапочкин, побывавший на объекте вместе с группой депутатов островного парламента.
На строительстве Сахалинской ГРЭС-2 в круглосуточном режиме работают почти 2 тысячи человек из многих российских регионов, а также местные жители. Для будущих сотрудников ГРЭС-2 в селе Ильинское строится современный жилой микрорайон, часть домов в котором будет передана для расселения ветхого аварийного жилого фонда, а также для работников бюджетных социальных учреждений района. С учётом роста населения села и необходимости его социального обслуживания, здесь будут построены детский сад, культурно-досуговый центр, стадион, спортплощадка.
Развитие островного региона укладывается в концепцию, о которой на недавнем совещании во Владивостоке заявил полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
"Дальний Восток должен стать комфортным и развивающимся регионом, в который приезжают на постоянное место жительство, а не, наоборот, уезжают. Такой же тезис озвучил в своем недавнем послании Федеральному собранию и президент России Владимир Путин, особо подчеркнув, что экономическое и социальное развитие Дальнего Востока остаётся национальным приоритетом", — сказал он.
"То, что наш регион объявлен территорией особого президентского внимания накладывает на нас особые обязательства, — считает Андрей Хапочкин, — развитие энергетики Сахалина является одной из приоритетных задач региональных властей. Вместе с тем мы должны создать максимально комфортные условия жизни для работников Сахалинской ГРЭС-2 — будущих и настоящих жителей Ильинского", — уверен спикер островного парламента.