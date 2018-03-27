Андрей Хапочкин: Развитие энергетики Сахалина - приоритетная задача региональных властей

Андрей Хапочкин на Сахалинской ГРЭС-2. Фото: предоставлено пресс-службой облдумы

Председатель областной думы вместе с группой депутатов островного парламента побывал на Сахалинской ГРЭС-2 (ФОТО)

27 марта, PrimaMedia. Активная работа по модернизации объектов электроснабжения ведется в Сахалинской области. Региональными властями разработан ряд программ, направленных на развитие энергетического комплекса, что позволит создать в регионе действительно надежную энергосистему. Председатель Сахалинской областной думы Андрей Хапочкин считает, что развитие энергетики острова является приоритетной задачей, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на ИА SakhalinMedia.

В настоящий момент в решающую стадию входит строительство первой очереди Сахалинской ГРЭС-2 в Ильинском. Готовность крупнейшей на острове электростанции составляет более 70%. Сейчас здесь идут пуско-наладочные работы, основной цикл которых должен закончиться в четвертом квартале 2018 года. А уже с 2019 года на углях Горнозаводского и Солнцевского месторождений заработают два котла мощностью 120 МВт. В целом планируется запуск шести котлов мощностью 360 МВт. На сегодняшний день почти такой же объем производят все энергообъекты Сахалинской области.

Сахалинская ГРЭС-2. Фото: предоставлено пресс-службой облдумы Сахалинская ГРЭС-2. Фото: предоставлено пресс-службой облдумы Сахалинская ГРЭС-2. Фото: предоставлено пресс-службой облдумы Сахалинская ГРЭС-2. Фото: предоставлено пресс-службой облдумы 1 / 4

"Строительство дополнительных мощностей создаст необходимый резерв генерирующей мощности для дальнейшего благоприятного социально-экономического развития региона", — считает Андрей Хапочкин, побывавший на объекте вместе с группой депутатов островного парламента.

На строительстве Сахалинской ГРЭС-2 в круглосуточном режиме работают почти 2 тысячи человек из многих российских регионов, а также местные жители. Для будущих сотрудников ГРЭС-2 в селе Ильинское строится современный жилой микрорайон, часть домов в котором будет передана для расселения ветхого аварийного жилого фонда, а также для работников бюджетных социальных учреждений района. С учётом роста населения села и необходимости его социального обслуживания, здесь будут построены детский сад, культурно-досуговый центр, стадион, спортплощадка.

Сахалинская ГРЭС-2. Фото: предоставлено пресс-службой облдумы Сахалинская ГРЭС-2. Фото: предоставлено пресс-службой облдумы Сахалинская ГРЭС-2. Фото: предоставлено пресс-службой облдумы Сахалинская ГРЭС-2. Фото: предоставлено пресс-службой облдумы Дома в Ильинском. Фото: предоставлено пресс-службой облдумы 1 / 5

Развитие островного региона укладывается в концепцию, о которой на недавнем совещании во Владивостоке заявил полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Дальний Восток должен стать комфортным и развивающимся регионом, в который приезжают на постоянное место жительство, а не, наоборот, уезжают. Такой же тезис озвучил в своем недавнем послании Федеральному собранию и президент России Владимир Путин, особо подчеркнув, что экономическое и социальное развитие Дальнего Востока остаётся национальным приоритетом", — сказал он.

"То, что наш регион объявлен территорией особого президентского внимания накладывает на нас особые обязательства, — считает Андрей Хапочкин, — развитие энергетики Сахалина является одной из приоритетных задач региональных властей. Вместе с тем мы должны создать максимально комфортные условия жизни для работников Сахалинской ГРЭС-2 — будущих и настоящих жителей Ильинского", — уверен спикер островного парламента.