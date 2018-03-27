Лесные пожары зарегистрированы в четырех районах Приморья. Фото: ИА PrimaMedia

Лесные пожары зарегистрированы в четырех районах Приморья

Силами лесопожарных формирований оперативно ликвидированы два возгорания

27 марта, PrimaMedia. В минувшие сутки на территории Приморского края зарегистрировано четыре лесных пожара: по два на землях лесного фонда и землях обороны и безопасности. Площадь, пройденная огнем за этот период, составила 40 га. Силами лесопожарных формирований оперативно ликвидированы два возгорания, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Департамента лесного хозяйства Россельхоза по ДФО.

Лесные пожары зарегистрировано в Пограничном, Шкотовском и Ольгинском районах, а также в Уссурийском городском округе.

На тушении огня работали 26 человек, семь единиц наземной техники.

"В минувшие сутки на территории Дальневосточного федерального округа возникло четыре лесных пожара. Два из них — в Ольгинском и Шкотовском районе были ликвидированы, а пожары в Уссурийском городском округе и в Пограничном районе на конец дня еще существовали", — сообщили в пресс-службе.

Пожар в окрестностях села Корсаковка Уссурийского городского округа в понедельник, 26 марта, ликвидировали приморские пожарные. Предположительно причиной пала травы стал поджог.

Как сообщили в департаменте гражданской защиты Приморского края, сигнал о пожаре поступил 26 марта в 18.42, к тушению пожара приступили в 18.46. На месте работали восемь человек и две единицы техники. Оперативное реагирование не позволило огню добраться до жилых домов.

Огонь уничтожил две хозяйственные постройки. Полностью потушить пожар удалось к 23.00.

"Предположительно, причиной пожара стал поджог травы. Правоохранительные органы работают по этому факту, чтобы установить виновных", – сообщили в департаменте гражданской защиты.

Первый вице-губернатор края Александр Костенко поручил главе Уссурийского городского округа и главам поселений усилить профилактическую работу с населением по профилактике пожаров и правилам поведения в лесу.

По состоянию на утро вторника, Главное управление МЧС по Приморскому краю выявило 53 термические точки (области повышенной температуры) в 17-и муниципальных образованиях. Наибольшее количество термоточек в Пограничном (8) и Ханкайском (9) районах.

С начала пожароопасного периода текущего года в Дальневосточном федеральном округе зарегистрировано 10 лесных пожаров на площади 484 га. Все они действовали на территории Приморского края.

Напоминаем, о возгораниях в лесу можно сообщить по бесплатной круглосуточной линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00.

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