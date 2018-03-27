Владивостокцы могут почтить память жертв кемеровской трагедии у Покровского храма

Местом для отдания дани памяти жертвам кемеровской трагедии выбрана площадка возле храма в Покровском парке Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia

В 14.30 здесь будет проведена лития по погибшим соотечественникам

27 марта, PrimaMedia. Публичным местом для отдания дани памяти погибшим при пожаре в кемеровском торговом центре во Владивостоке выбрана площадка возле храма в Покровском парке.

Планируется, что сегодня в 14.30 священнослужители Владивостокской епархии проведут здесь литию по жертвам трагедии. Также горожане могут принести и оставить у храма цветы в память о жертвах катастрофы, передает ИА PrimaMedia.

Как сообщили корр. агентства в епархии, договоренность о месте сбора неравнодушных приморцев достигнута совместно с представителями мэрии Владивостока.

Также, по сообщению пресс-службы администрации Приморья, сегодня в 16.30 состоится возложение цветов к Стелле "Владивосток — город воинской славы" на центральной площади города в связи с трагедией.

Напомним, в Приморье объявлен траур по погибшим во время пожара в торгово-развлекательном центре в Кемерово. На зданиях администрации Владивостока и края приспущены государственные флаги. Глава Владивостока объявил трехдневный траур по погибшим в результате трагедии, произошедшей в Кемерово.

Глава Владивостока Виталий Веркеенко утром 27 марта собрал заместителей на внеплановое совещание.

"Большая беда случилась в Кемерово. Наш город тоже помнит страшную трагедию 2006 года. Мы обязаны не допустить повторения таких ситуаций, необходимо принять все возможные превентивные меры. К сожалению, мы никогда не задумываемся о том, как покинуть здание в случае пожара. Необходимо провести внеплановые тренировки эвакуации в случае пожара, проверить эвакуационные планы и выходы, отработать слаженность действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, по итогам проверок разработать комплекс мер, в том числе обучающих", — подчеркнул глава Владивостока.



