По случаю траура главные административные здания Владивостока приспустили флаги

Приспущенный флаг на здании администрации Приморья. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Кемеровская трагедия не сходит с уст приморцев

27 марта, PrimaMedia. Траур, объявленный в Приморье почти сразу после кемеровской трагедии, символически выразился в приспущенных государственных флагах на зданиях администраций Приморского края и Владивостока. Пожар в торговом центре в Кемерово, унесший жизни нескольких десятков детей и взрослых, заставил приморцев глубоко сопереживать, сообщает ИА PrimaMedia.

Кроме приспущенных флагов на "белом" и сером" домах, в дни траура по краю отменяются развлекательные мероприятия и передачи. Сегодня, 27 марта, в 14.30 священнослужители Владивостокской епархии проведут в Покровском храме литию по жертвам трагедии. Также горожане могут принести и оставить у храма цветы в память о жертвах катастрофы. В Сбербанке открыт счёт для помощи семьям погибших и пострадавших при пожаре в Кемерово. Кто-то из владивостокцев принес цветы и игрушки в знак памяти о погибших детях на главную площадь города.