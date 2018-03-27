Возложение цветов в память о жертвах трагедии в Кемерово пройдет в центре Владивостока

Память жертв почтут на центральной площади города в 16.30

27 марта, PrimaMedia. Возложение цветов к Стелле "Владивосток — город воинской славы" на центральной площади города в связи с трагедией в Кемерово состоится сегодня в 16.30, сообщает ИА PrimaMedia.

Также в 14.30 у Покровского храма проведут литию по погибшим соотечественникам. Там горожане тоже могут принести и оставить у храма цветы в память о жертвах катастрофы.

Напомним, в Приморье объявлен траур по погибшим во время пожара в торгово-развлекательном центре в Кемерово. На зданиях администрации Владивостока и края приспущены государственные флаги. Глава Владивостока объявил трехдневный траур по погибшим в результате трагедии, произошедшей в Кемерово.

Глава Владивостока Виталий Веркеенко утром 27 марта собрал заместителей на внеплановое совещание.

"Большая беда случилась в Кемерово. Наш город тоже помнит страшную трагедию 2006 года. Мы обязаны не допустить повторения таких ситуаций, необходимо принять все возможные превентивные меры. К сожалению, мы никогда не задумываемся о том, как покинуть здание в случае пожара. Необходимо провести внеплановые тренировки эвакуации в случае пожара, проверить эвакуационные планы и выходы, отработать слаженность действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, по итогам проверок разработать комплекс мер, в том числе обучающих", — подчеркнул глава Владивостока.