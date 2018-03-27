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В приморской школе‐интернате детей обделяли одеждой и обувью

Прокуратура в ходе проверки выявила огромное количество нарушений

27 марта, PrimaMedia. В приморской школе‐интернате несовершеннолетних обделяли одеждой и обувью. Об этом стало известно в ходе проведенной проверки органами прокуратуры Советского района Владивостока. Правоохранители проверили соблюдение прав воспитанников коррекционной школы-интерната и выявили многочисленные недостатки, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на телеканал "360".

"Недостаточно активное взыскание алиментов с родителей, несохранение закрепленного за несовершеннолетними жилья. Установлены случаи недообеспечения воспитанников бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем" — прокуратура.

В ходе проверки прокуратура обратила внимание на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и правил при питании несовершеннолетних. Как оказалось, меню не согласовано с местными властями. Некоторые работники не прошли профессиональную гигиеническую подготовку, необходимую для производства, хранения, транспортировки и реализации продуктов и воды.

По результатам проверки директору коррекционной школы-интерната были внесены представления.

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