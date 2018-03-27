"Халатность и разгильдяйство": Путин назвал причины трагического пожара в Кемерово

Владимир Путин назвал причины трагического пожара в Кемерово. Фото: ИА PrimaMedia

Глава государства выразил соболезнования родным и близким погибших

27 марта, PrimaMedia. Президент России Владимир Путин в эти минуты находится в Кемерово, где произошел крупный пожар в торгово-развлекательном центре. Глава государства провел совещания в ходе которого назвал основные причины случившегося, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Федерал Пресс".

Во вторник, 26 марта, президент России прибыл в столицу Кузбасса. Сразу с самолета он отправился к сгоревшему торговому центру, где возложил цветы к стихийному мемориалу у здания торгового комплекса. После этого глава государства вместе с полпредом президента в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло осмотрел фасад ТРЦ "Зимняя вишня".

По мнению Владимира Путина основными причинами трагедии стали преступная халатность и разгильдяйство: "Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства", — цитируют президента РИА Новости.

Глава государства также выразил соболезнования родным и близким погибших во время пожара, начав совещание с минуты молчания.

Напомним, пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" произошел в минувшее воскресенье. В результате погибли 64 человека. В больницах по-прежнему остаются 13 пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом. Во Владивостоке и Приморье объявлен траур.