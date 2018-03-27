Мэрия просит СМИ Владивостока ограничить публикацию развлекательного контента из-за траура. Фото: pixabay.com

Мэрия просит СМИ Владивостока ограничить публикацию развлекательного контента из-за траура

Это связано с трагедией в Кемерово, потрясшей всю страну

27 марта, PrimaMedia. В связи с введением во Владивостоке трёхдневного траура по погибшим во время пожара в Кемерово администрация города просит журналистов ограничить публикации, передачи, сообщения и другой контент развлекательного и увеселительного характера. Документ об этом под подписью заместителя главы администрации Игоря Ткаченко распространили среди местных СМИ, сообщает ИА PrimaMedia.

Возложение цветов в память о жертвах трагедии в Кемерово пройдет в центре Владивостока

Напомним, в Приморье объявлен траур по погибшим во время пожара в торгово-развлекательном центре в Кемерово. На зданиях администрации Владивостока и края приспущены государственные флаги. Глава Владивостока объявил трехдневный траур по погибшим в результате трагедии, произошедшей в Кемерово.

Глава Владивостока Виталий Веркеенко утром 27 марта собрал заместителей на внеплановое совещание.

"Большая беда случилась в Кемерово. Наш город тоже помнит страшную трагедию 2006 года. Мы обязаны не допустить повторения таких ситуаций, необходимо принять все возможные превентивные меры. К сожалению, мы никогда не задумываемся о том, как покинуть здание в случае пожара. Необходимо провести внеплановые тренировки эвакуации в случае пожара, проверить эвакуационные планы и выходы, отработать слаженность действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, по итогам проверок разработать комплекс мер, в том числе обучающих", — подчеркнул глава Владивостока.

Сегодня, 27 марта, в центре Владивостока пройдет возложение цветов. Память жертв почтут на центральной площади города, у стелы "Владивосток — город воинской славы", в 16.30. Также в 14.30 у Покровского храма провели литию по погибшим соотечественникам. Туда горожане тоже могут принести и оставить у храма цветы в память о жертвах катастрофы.

По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, более 60 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 человек находятся в стационаре. Опознаны 25 тел погибших, в том числе 13 детей.

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания в Кемерове, посвященного ликвидации последствий пожара в ТЦ "Зимняя вишня", в котором погибли более 60 человек, назвал в числе причин случившегося преступную халатность и разгильдяйство.

"Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей, из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства", — сказал Путин.

Он также выразил соболезнования родным и близким погибших, начав совещание с минуты молчания.

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