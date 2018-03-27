"Примводоканал" стал фигурантом уголовного дела из-за коллектора для очистных Владивостока

"Примводоканал" попал под уголовное дело из-за коллектора на Борисенко во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

Стоимость принятых заказчиком работ составила порядка 18 млн рублей

27 марта, PrimaMedia. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту халатности при принятии работ, связанных со строительством очистных сооружений во Владивостоке. Предметом уголовного дела стал коллектор на ул. Борисенко, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на краевую прокуратуру.

В рамках надзора за исполнением требований законодательства при реализации краевой программы по реконструкции и строительству очистных сооружений во Владивостоке органы прокуратуры края выявили нарушения в указанной сфере.

Между департаментом градостроительства Приморского края и КГУП "Приморский водоканал" был заключен контракт на строительство и реконструкцию очистных сооружений и канализации.

Для их выполнения "Приморский водоканал" заключил, в том числе договоры субподряда на строительство напорного коллектора по ул. Борисенко, 32.

По завершении строительства коллектора должностные лица КГУП "Приморский водоканал" приняли указанные работы и оплатили, стоимость которых составила порядка 18 млн рублей.

"Между тем, при обследовании участка напорного канализационного коллектора, расположенного в районе ул. Борисенко, эксперты выявили значительные дефекты, связанные с некачественным выполнением работ и отклонениями от проекта", — говорится в сообщении прокуратуры.

Следственным органом возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 293 УК РФ (халатность с причинением особо крупного ущерба), ход и результаты расследования которого поставлены на контроль прокуратуры.