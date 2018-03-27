Приморцы могут оказать финансовую помощь пострадавшим при пожаре в Кемерово

Следует обязательно указать назначение платежа: пожертвование для пострадавших

27 марта, PrimaMedia. В российских регионах объявлен сбор средств для помощи пострадавшим при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. Приморцы также могут оказать финансовую поддержку семьям погибших и раненых, перечислив посильную сумму на счет расчетный счет Приморского краевого отделения Общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест", сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

Банковские реквизиты – Р/счет 40703810900000389401 в ПАО АКБ "Приморье" БИК 040507795 к/с 30101810800000000795.

"Следует обязательно указать назначение платежа: пожертвование для пострадавших при пожаре в Кемерово", – акцентируют внимание благотворителей председатель общественной организации Надежда Ильина.

Перечислить средства можно и на сайте Кемеровского регионального отделения РКК в разделе "ПОМОЧЬ" / "помочь пострадавшим при пожаре".

Дополнительная информация по телефону – 8 (423) 291-13-95 (Ильина Надежда Андреевна).