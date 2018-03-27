Общество. 16:05

Обманутые дольщики смогут узнать сроки восстановления их прав

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал соответствующее распоряжение

27 марта, PrimaMedia. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о нормах по уточнению срока восстановления прав обманутых дольщиков. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Федерал Пресс".

Информация об этих сроках будет размещаться на сайте Минстроя РФ.

В случае изменения сроков руководители регионов должны будут направлять обоснования в Минстрой.

"Благодаря принятому решению пострадавшие граждане будут знать, когда именно будут восстановлены их права", – отмечают в правительстве.

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