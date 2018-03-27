Общество. 16:25

Депутат Госдумы предложил переместить кинотеатры с верхних этажей ТЦ

Руководителям крупных торгово‐развлекательных комплексов следует перенести подобные заведения на первый этаж

27 марта, PrimaMedia. Вице‐спикер Госдумы и глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов выступил с идеей запретить размещать залы кинотеатров и детские комнаты на верхних этажах торговых центров. По мнению политика, руководителям крупных торгово‐развлекательных комплексов следует перенести подобные заведения на первый этаж. Об этом он сказал во время эфира передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1", передает ИА PrimaMedia со ссылкой на телеканал "360".

"Почему детские комнаты отдыха, кинотеатры расположены на самых верхних этажах торговых центров? Если посмотрим по всей стране, их огромное количество и они все там. Почему нельзя сделать на первом этаже, чтобы были запасные двери, которые наружу сразу открываются? Почему нельзя сделать, чтобы наверху находились дорогие магазины, мебель?", сказал Сергей Неверов.

Крупный пожар произошел в одном из ТЦ города Кемерово. В результате трагедии погибли 64 человека. Больше половины жертв являются детьми. Сотрудники билетного контроля заперли их в залах кинотеатра, из-за чего после начала пожара, дети оказались в западне.

Находящиеся на нижних этажах слышали крики о помощи, но не могли оказать поддержку из-за сильного задымления и массовой давки в момент эвакуации людей из здания. Потушить пожар удалось только спустя несколько часов. К этому моменту у здания в нескольких местах обвалилась крыша.

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