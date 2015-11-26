В Покровском соборе Владивостока почтили память погибших в Кемерово

27 марта, PrimaMedia. В кафедральном Покровском соборе столицы Приморского края прошла панихида по погибшим во время пожара в торговом центре "Зимняя Вишня". Люди несли в храм цветы, ставили свечи за упокой, сообщает ИА PrimaMedia.

— Это наш долг собраться и почтить память погибших. Я хочу присоединиться ко всем, кто переживает горе, случившееся в Кемерово, кто потерял своих родных. Очень жаль, что среди погибших так много детей, — рассказала пришедшая на панихиду жительница Владивостока Юлия.

Мощный пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в центре Кемерово вспыхнул 25 марта. В комплексе обрушилась кровля, множество помещений выгорело полностью. По последним данным, были найдены тела 64 погибших.