Россия вошла в пятерку стран с самыми мощными армиями будущего

Вооруженные силы останутся смертоносной силой в 2030 году, но, тем не менее, будет иметь серьезные проблемы

27 марта, PrimaMedia. Американский журнал The National Interest включил Россию в список стран, армии которых будут наиболее сильными к 2030 году. В пятерку лучших наряду с Россией включили Америку, Индию, Францию и Китай, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на телеканал "360".

"Российская армия останется смертоносной силой в 2030 году, но, тем не менее, будет иметь серьезные проблемы", — говорится в материале.

По мнению авторов статьи, "серьезной проблемой" в будущем может стать доступ к технологиям и недостаток человеческих ресурсов. Последний пункт объясняется сокращающимся населением и устаревшей системой призыва, нуждающейся в модернизации. Несмотря на это, соседям России стоит опасаться размеров и мастерства российской армии (особенно в так называемых "гибридных" операциях) еще на протяжении долгого времени, заключается в материале.