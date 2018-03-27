«Аукционные инициативы» могут «обнулить» всю большую работу Росрыболовства – Герман Зверев

Рыбалка. Фото: ИА PrimaMedia

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников вновь напомнил о важности сохранения правовой основы в работе рыбного хозяйства РФ

27 марта, PrimaMedia. Результаты работы Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство, ФАР) по повышению прозрачности рыбной отрасли страны, подготовке качественной законодательной базы для деятельности всего рыбохозяйственного комплекса РФ могут быть нивелированы поспешными и малообоснованными решениями об изъятии некоторых промысловых объектов из действия "исторического принципа", который составляет правовую основу российского рыболовства. Такое мнение в эфире телеканала РБК высказал президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев, ставший 21 марта вместе с президентом Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александром Дупляковым гостем программы "Токарев. Дело", сообщает ИА PrimaMedia. Также в ходе программы Зверев призвал заместителя руководителя Росрыболовства Петра Савчука, курирующего реализацию программы по предоставлению так называемых "инвестиционных квот" под строительство новых судов и береговых заводов, сделать процедуру распределения инвестквот "безупречной".

Говоря с ведущим программы Кириллом Токаревым о нынешней непростой ситуации в рыбной отрасли страны, президент ВАРПЭ напомнил, что 1 апреля этого года начинается процедура перезаключения договоров о закреплении квот, это то базовое событие, от которого зависит будущее отрасли на следующие 15 лет.

— Федеральное агентство по рыболовству проделало очень большую, полезную, правильную работу. Подготовлены все нормативно-правовые акты, которые устанавливают процедуру подачи заявки, процедуру рассмотрения заявки, процедуру перезаключения договоров. Это большой труд, и он выполнен, с нашей точки зрения, очень качественно.

Однако существует обстоятельство, которое может обнулить позитивные результаты этой работы. Это если из-под этой конструкции будет вырвана правовая основа. А эта правовая основа называется просто. На IV Съезде рыбаков (27 февраля 2018 года – ред.) все делегаты единогласно указали на то, что "исторический принцип" перезаключения договоров – это и есть основа. И если эта основа будет вынута, то вся качественная, квалифицированная законодательная база, которая подготовлена Росрыболовством, и к которой вопросов у сообщества сегодня нет, может оказаться бесполезной, — отметил Герман Зверев.

Между тем, по словам принявшего с помощью видеосвязи участие в программе заместителя руководителя Росрыболовства Петра Савчука, никаких "новшеств" и "поручений" по изменению правил доступа к ресурсам госорган – регулятор отрасли пока не получал. Вместе с тем Савчук напомнил, что есть поручение вице-премьера Аркадия Савчука подготовить некие "финансово-экономические модели" (распределения прав на добычу крабов через аукционы – ред.).

— Они (модели – ред.) подготовлены и переданы в правительство, которое с экспертами решает этот вопрос, — заявил замглавы Росрыболовства.

На вопросы ведущего, делались ли вообще экономические расчеты по "аукционным инициативам" и каким будет экономический эффект от таких действий, Савчук заявил, что расчеты делались, и они показали "большие цифры" — порядка 600 млрд рублей, которые можно выручить от повторной продажи всех крабовых квот на аукционах.

— И самое главное, чтобы государство получало действительно экономическую отдачу от этих квот. В этом основной вопрос, в котором видят риски. Понятно, что вопрос довольно-таки напряженный. Вместе с тем, его необходимо решать, чтобы было понятно и для бизнеса, и для государства, была обеспечена прозрачность этого ресурса, — сказал представитель регулятора.

В свою очередь президент ВАРПЭ, согласившись с тем, что налоговая отдача рыбопромышленной отрасли должна и может расти, заметил, что результаты любых аукционов непросто спрогнозировать более-менее точно.

— Что касается возможных расчетов поступления от аукционов, то часто экономисты — и даже нобелевские лауреаты — используют для этого очень точный термин, который называется так: "Не надо делить шкуру неубитого медведя". Аукцион как форма перераспределения, как форма получения доступа к ресурсу настолько подвержен волатильным факторам, что точно спрогнозировать оценку поступающих денежных средств от аукциона невозможно. Наши расчеты, которые основаны на сохранении стабильности действующих правил и повышении налоговой ставки, говорят о том, что это может привести к тому, что ежегодные поступления от промысла крабов составят не менее 8-9 млрд рублей, что в 15-летней перспективе обеспечит порядка 120-145 млрд рублей только в виде налоговых поступлений, — резюмировал Зверев.

В ходе дальнейшего обсуждения повышения прозрачности в отрасли (речь, в частности, зашла и о спешном переводе всех аукционов, проводимых Росрыболовством, в электронный вид), Петр Савчук упрекнул в непрозрачности рыбопромышленников, поставив им на вид "теневые зарплаты" и "ценообразование", не став, впрочем, раскрывать в эфире эти моменты.

— Мы можем побеседовать, но эту дискуссию продолжить уже с официальными цифрами. Если стоит вопрос, то не случайно стоит. Надо его решать, — обратился Савчук к гостям эфира РБК.

— Хочу согласиться с Петром Степановичем (Савчуком – ред.). Мы говорим об общенациональном природном ресурсе, — отметил Герман Зверев. — Отдача от него не должна быть предметом закулисных обсуждений. Это интересно всем россиянам. Поэтому подход, который Росрыболовство демонстрирует, мы поддерживаем. Эффективность использования общенационального ресурса должна быть высока. Я также согласен с Петром Степановичем в том, что в части, касающейся распределения инвестиционных квот, нужно быть предельно осторожным и аккуратным. Это — 600 тысяч тонн водных биоресурсов. Процедура распределения этих ресурсов должна быть безупречна.

По оценке экспертов, замедление роста произошло в связи с прекращением девальвационного эффекта и снижением отпускных цен на важнейшие виды промысла.Как ранее сообщало ИА PrimaMedia со ссылкой на данные Росстата, темпы роста оборота рыбной отрасли РФ по итогам 2017 года показали снижение: в 2017 году оборот отрасли вырос всего на 6,6%, в то время как в 2016 году аналогичный рост составил 7,8%, а в 2015 году – рекордные 58%.

В то же время налоговые поступления от предприятий рыбопромышленного комплекса, по данным ФНС, в 2017 году выросли на 8% — даже несмотря на предусмотренную обязательствами России при вступлении в ВТО полную отмену с 2017 года вывозных таможенных пошлин. Общий объем фискальных платежей рыбопромышленных предприятий увеличился, прежде всего, за счет двух видов платежей – налога на доходы физических лиц (рост в 2017 году 10,7%) и платежей в социальные фонды (рост 57,5%).

Другие виды фискальных платежей рыбной отрасли также показали рост в 2017 году: поступления по сбору за пользование ВБР – на 7%, налог на прибыль – на 7%, поступления по единому сельхозналогу – на 9,7%.