Дело главы Дальнегорска о злоупотреблении на более чем 20 млн рублей передано в суд

Игорь Сахута. Фото: ИА PrimaMedia

Игорю Сахуте предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ

27 марта, PrimaMedia. Следственными органами СК РФ по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении главы администрации Дальнегорского городского округа Игоря Сахуты. Его действия, по версии следствия, нанесли бюджету Дальнегорского городского округа ущерб на 22 млн рублей, сообщает ИА PrimaMedia cо ссылкой на сайт СК РФ.

Игорь Сахута обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. ч. 2, 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 3 ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности), ч. 1 ст. 169 УК РФ (незаконное вмешательство в деятельность юридического лица).

По данным следствия, в конце 2015 года обвиняемый достоверно зная о среднерыночной стоимости 1 кв. метра на вторичном рынке Дальнегорского городского округа, организовал проведение электронных аукционов на приобретение жилых помещений (благоустроенных квартир в многоквартирном доме) для переселения граждан по муниципальной адресной программе.

Всего издано 17 распоряжений о приобретении 34 квартир по завышенным ценам. После чего, он обеспечил приемку и оплату квартир в установленном контрактом размере. В результате фонду реформирования жилищно-коммунального хозяйства, бюджету Приморского края и бюджету Дальнегорского городского округа причинен материальный ущерб в размере не менее 22 млн рублей.

В тот же период времени, обвиняемый в стремлении проявить себя в качестве успешного руководителя эффективно и своевременно реализующего полномочия по решению вопросов местного значения, в том числе по своевременному освоению выделенных из фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства, бюджета Приморского края и бюджета Дальнегорского городского округа денежных средств, организовал выкуп у собственников жилых помещений вторичного рынка по ценам значительно выше средней рыночной стоимости, что повлекло причинение ущерба.

Помимо этого, обвиняемый используя служебное положение, вмешивался в деятельность агентства недвижимости, угрожая умышленным затягиванием со стороны возглавляемой администрации сроков оплаты по муниципальным контрактам, а также потребовал перевода на счета предприятия, которому оказывал покровительство, денежных средств.

Кроме того, по данным следствия, с ноября 2013 по декабрь 2015 года обвиняемый вопреки запрету на занятие предпринимательской деятельностью, лично и через доверенных лиц участвовал в управлении ООО "Автобаза №7", осуществляющего коммерческую деятельность.

Оказывал в силу занимаемого положения покровительство, которое выражалось в создании выгодных условий для заключения с администрацией Далнегорского городского округа договоров, контрактов, что позволило коммерческому предприятию беспрепятственно одерживать победы на проводимых администрацией конкурсах, в том числе по заключению контракта "На оказание услуг по уборке свежевыпавшего снега на территории г. Дальнегорска в 2016 году" на общую сумму свыше 2 млн 200 тысяч рублей.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ Российской Федерации по Приморскому краю.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В настоящее время Игорь Сахута находится под подпиской о невыезде.