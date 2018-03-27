Глава Владивостока призвал арендаторов и собственников городских зданий усилить меры пожарной безопасности. Фото: ИА PrimaMedia
#Трагедия в Кемерово

Жители Владивостока массово сообщают о нарушениях пожарной безопасности в городе - мэрия

Виталий Веркеенко призвал горожан присылать сообщения о нарушениях в интернет-приемную администрации

27 марта, PrimaMedia. После трагедии в Кемерово, всколыхнувшей всю страну, во Владивостоке о нарушениях пожарной безопасности на различных объектах города стали массово сообщать жители. Глава краевого центра призвал горожан присылать сообщения о нарушениях в интернет-приемную администрации Владивостока. Он отметил, что систематизация этих данных поможет оперативнее устранять недостатки в пожарной безопасности городских организаций, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Трагедия в Кемерово. А во Владивостоке соблюдают противопожарные нормы? Здравствуйте, дорогие подписчики! Страшная трагедия в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" потрясла всю страну. В наших силах сделать все возможное, чтобы не допустить повторения подобного. Поэтому мы просим вас рассказать о примерах несоблюдения пожарной безопасности, с которыми вы сталкиваетесь как в общественных местах, так и в жилых домах. Мы убеждены, что нарушений пожарных требований во Владивостоке и Приморье немало, достаточно просто оглянуться вокруг себя. К примеру, один из наших сотрудников живет в доме, где выход со второго этажа на улицу только через лифт, а лестница заколочена досками. Если в здании выключат электричество, люди будут попросту заперты внутри. А что происходит в ваших жилых домах и офисных зданиях?! Если вы сталкиваетесь с подобным или знаете, где дела обстоят подобным образом - пишите нам в личные сообщения. Будьте внимательны и осторожны! #кемерово #пожар #зимняявишня #Владивосток #vladivostok #Vladivostok_beautiful #ig_vladivostok #приморскийкрай #приморье #primorye #primorsky #примамедиа #primamedia #russia #vdk #vlc #Vladivostok_official #россия #новости #сми #vladivostoknews #свежиеновости

Публикация от PrimaMedia • Владивосток (@primamedia)

Виталий Веркеенко обратился к собственникам и арендаторам торгово-развлекательных центров и офисных зданий Владивостока с призывом самостоятельно проверить соблюдение правил пожарной безопасности, не дожидаясь проверок и штрафов. Такое обращение глава города сделал по итогам внепланового совещания с заместителями сегодня, 27 марта.

Полномочий муниципалитета и профильных ведомств для проверки мер противопожарной безопасности зачастую не хватает, но вопрос слишком серьезен, чтобы придираться к "буквам закона", подчеркнул глава города.

"Не нужно играть в "футбол", апеллируя к тому, кто имеет, а кто нет полномочия проводить проверки. Сами пройдите и посмотрите, все ли в порядке с пожарной безопасностью на нашей территории. Не дожидаясь проверок. Не дай бог случится беда, как потом будете жить с этим?" — обратился глава к собственникам и арендаторам торговых и офисных центров Владивостока.

Владивосток помнит трагедию 2006 года, выводы должны быть сделаны, подчеркнул Виталий Веркеенко.

Напомним, во Владивостоке объявлен трехдневный траур по погибшим при пожаре в торгово-развлекательном центре в Кемерово. В городе приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия. Глава краевого центра Виталий Веркеенко поручил провести внеплановую проверку пожарной безопасности школ и детских садов, проверить эвакуационные выходы и работу пожарной сигнализации, провести тренировки эвакуации в случае пожара, а также отработать взаимодействие с профильными службами.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

В Покровском соборе Владивостока почтили память погибших в Кемерово

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Приморцы могут оказать финансовую помощь пострадавшим при пожаре в Кемерово

16:00

Мэрия просит СМИ Владивостока ограничить публикацию развлекательного контента из-за траура

15:15

"Халатность и разгильдяйство": Путин назвал причины трагического пожара в Кемерово

15:15

Возложение цветов в память о жертвах трагедии в Кемерово пройдет в центре Владивостока

14:20

По случаю траура главные административные здания Владивостока приспустили флаги

14:15

Картина дня

Жители Владивостока массово сообщают о нарушениях пожарной безопасности в городе - мэрия

16:00

"Примводоканал" стал фигурантом уголовного дела из-за коллектора для очистных Владивостока

12:35

«Автохама» из Законодательного собрания Приморья оштрафовали на 1 тысячу рублей

12:25

Из-за нехватки денег на ремонт по всему Приморью заморозят газопроводы

10:10

Закроют ли генконсульство США во Владивостоке – станет известно через 5 часов

10:45

Защита подследственного бывшего вице-губернатора Приморья пожаловалась генпрокурору Чайке
«Аукционные инициативы» могут «обнулить» всю большую работу Росрыболовства – Герман Зверев
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia