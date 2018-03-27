Жители Владивостока массово сообщают о нарушениях пожарной безопасности в городе - мэрия

Глава Владивостока призвал арендаторов и собственников городских зданий усилить меры пожарной безопасности. Фото: ИА PrimaMedia

Виталий Веркеенко призвал горожан присылать сообщения о нарушениях в интернет-приемную администрации

27 марта, PrimaMedia. После трагедии в Кемерово, всколыхнувшей всю страну, во Владивостоке о нарушениях пожарной безопасности на различных объектах города стали массово сообщать жители. Глава краевого центра призвал горожан присылать сообщения о нарушениях в интернет-приемную администрации Владивостока. Он отметил, что систематизация этих данных поможет оперативнее устранять недостатки в пожарной безопасности городских организаций, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Виталий Веркеенко обратился к собственникам и арендаторам торгово-развлекательных центров и офисных зданий Владивостока с призывом самостоятельно проверить соблюдение правил пожарной безопасности, не дожидаясь проверок и штрафов. Такое обращение глава города сделал по итогам внепланового совещания с заместителями сегодня, 27 марта.

Полномочий муниципалитета и профильных ведомств для проверки мер противопожарной безопасности зачастую не хватает, но вопрос слишком серьезен, чтобы придираться к "буквам закона", подчеркнул глава города.

"Не нужно играть в "футбол", апеллируя к тому, кто имеет, а кто нет полномочия проводить проверки. Сами пройдите и посмотрите, все ли в порядке с пожарной безопасностью на нашей территории. Не дожидаясь проверок. Не дай бог случится беда, как потом будете жить с этим?" — обратился глава к собственникам и арендаторам торговых и офисных центров Владивостока.

Владивосток помнит трагедию 2006 года, выводы должны быть сделаны, подчеркнул Виталий Веркеенко.

Напомним, во Владивостоке объявлен трехдневный траур по погибшим при пожаре в торгово-развлекательном центре в Кемерово. В городе приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия. Глава краевого центра Виталий Веркеенко поручил провести внеплановую проверку пожарной безопасности школ и детских садов, проверить эвакуационные выходы и работу пожарной сигнализации, провести тренировки эвакуации в случае пожара, а также отработать взаимодействие с профильными службами.