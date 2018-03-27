Жители Владивостока массово сообщают о нарушениях пожарной безопасности в городе - мэрия

27 марта, PrimaMedia. После трагедии в Кемерово, всколыхнувшей всю страну, во Владивостоке о нарушениях пожарной безопасности на различных объектах города стали массово сообщать жители. Глава краевого центра призвал горожан присылать сообщения о нарушениях в интернет-приемную администрации Владивостока. Он отметил, что систематизация этих данных поможет оперативнее устранять недостатки в пожарной безопасности городских организаций, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Трагедия в Кемерово. А во Владивостоке соблюдают противопожарные нормы? Здравствуйте, дорогие подписчики! Страшная трагедия в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" потрясла всю страну. В наших силах сделать все возможное, чтобы не допустить повторения подобного. Поэтому мы просим вас рассказать о примерах несоблюдения пожарной безопасности, с которыми вы сталкиваетесь как в общественных местах, так и в жилых домах. Мы убеждены, что нарушений пожарных требований во Владивостоке и Приморье немало, достаточно просто оглянуться вокруг себя. К примеру, один из наших сотрудников живет в доме, где выход со второго этажа на улицу только через лифт, а лестница заколочена досками. Если в здании выключат электричество, люди будут попросту заперты внутри. А что происходит в ваших жилых домах и офисных зданиях?! Если вы сталкиваетесь с подобным или знаете, где дела обстоят подобным образом - пишите нам в личные сообщения. Будьте внимательны и осторожны! #кемерово #пожар #зимняявишня #Владивосток #vladivostok #Vladivostok_beautiful #ig_vladivostok #приморскийкрай #приморье #primorye #primorsky #примамедиа #primamedia #russia #vdk #vlc #Vladivostok_official #россия #новости #сми #vladivostoknews #свежиеновости
Виталий Веркеенко обратился к собственникам и арендаторам торгово-развлекательных центров и офисных зданий Владивостока с призывом самостоятельно проверить соблюдение правил пожарной безопасности, не дожидаясь проверок и штрафов. Такое обращение глава города сделал по итогам внепланового совещания с заместителями сегодня, 27 марта.
Полномочий муниципалитета и профильных ведомств для проверки мер противопожарной безопасности зачастую не хватает, но вопрос слишком серьезен, чтобы придираться к "буквам закона", подчеркнул глава города.
"Не нужно играть в "футбол", апеллируя к тому, кто имеет, а кто нет полномочия проводить проверки. Сами пройдите и посмотрите, все ли в порядке с пожарной безопасностью на нашей территории. Не дожидаясь проверок. Не дай бог случится беда, как потом будете жить с этим?" — обратился глава к собственникам и арендаторам торговых и офисных центров Владивостока.
Владивосток помнит трагедию 2006 года, выводы должны быть сделаны, подчеркнул Виталий Веркеенко.
Напомним, во Владивостоке объявлен трехдневный траур по погибшим при пожаре в торгово-развлекательном центре в Кемерово. В городе приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия. Глава краевого центра Виталий Веркеенко поручил провести внеплановую проверку пожарной безопасности школ и детских садов, проверить эвакуационные выходы и работу пожарной сигнализации, провести тренировки эвакуации в случае пожара, а также отработать взаимодействие с профильными службами.