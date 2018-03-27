Требования к безопасности развлекательных центров должны быть ужесточены - А.Хапочкин

27 марта, PrimaMedia. Трагедия в торгово-развлекательном центре города Кемерово не оставила равнодушными сахалинцев и курильчан. От имени депутатов Сахалинской областной Думы глубокие соболезнования родным и близким погибших при пожаре выразил председатель островного парламента Андрей Хапочкин, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ИА SakhalinMedia.
— Трагедия не оставила равнодушными наши сердца. Мы глубоко потрясены случившимся и вместе со всей страной разделяем с вами горечь тяжелой утраты, — написал в своем Instagram спикер регионального парламента, подчеркнув, что федеральные власти сегодня делают всё, чтобы поддержать родственников погибших.
Учитывая уроки тяжелейшей трагедии, Андрей Хапочкин считает, что на верхних этажах торговых центров вообще не должны размещаться детские игровые комнаты и аттракционы, и призывает представителей силовых структур взять под особый контроль места, которые активно посещают дети, особенно в дни школьных каникул.
Кроме того, по мнению законодателя, случившаяся трагедия заставляет задуматься об отмене введенных еще летом 2015 года надзорных каникул для малого бизнеса.
— Требования к безопасности развлекательных торговых центров и кинотеатров должны быть законодательно максимально ужесточены. Там не должно быть ограничения проверок, особенно в части соблюдения контроля для пожарных служб, — уверен глава региональной представительной власти. — Более того, полагаю, что и сами развлекательные Торговые Центры не должны попадать под категорию "малый бизнес".
Напомним, что накануне в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошел пожар: на верхних этажах горящего здания находись и взрослые, и дети. Многие из них не успели спастись.