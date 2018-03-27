Требования к безопасности развлекательных центров должны быть ужесточены - А.Хапочкин

Председатель Сахалинской областной Думы Андрей Хапочкин. Фото: пресс-служба облдумы

Председатель областной Думы от лица парламентариев выразил соболезнования родным и близким погибших в Кемерово при пожаре в торговом центре

27 марта, PrimaMedia. Трагедия в торгово-развлекательном центре города Кемерово не оставила равнодушными сахалинцев и курильчан. От имени депутатов Сахалинской областной Думы глубокие соболезнования родным и близким погибших при пожаре выразил председатель островного парламента Андрей Хапочкин, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ИА SakhalinMedia.

— Трагедия не оставила равнодушными наши сердца. Мы глубоко потрясены случившимся и вместе со всей страной разделяем с вами горечь тяжелой утраты, — написал в своем Instagram спикер регионального парламента, подчеркнув, что федеральные власти сегодня делают всё, чтобы поддержать родственников погибших.

Панихида по погибшим в Кемерово. Фото: пресс-служба облдумы Панихида по погибшим в Кемерово. Фото: пресс-служба облдумы 1 / 2

Учитывая уроки тяжелейшей трагедии, Андрей Хапочкин считает, что на верхних этажах торговых центров вообще не должны размещаться детские игровые комнаты и аттракционы, и призывает представителей силовых структур взять под особый контроль места, которые активно посещают дети, особенно в дни школьных каникул.

Кроме того, по мнению законодателя, случившаяся трагедия заставляет задуматься об отмене введенных еще летом 2015 года надзорных каникул для малого бизнеса.

— Требования к безопасности развлекательных торговых центров и кинотеатров должны быть законодательно максимально ужесточены. Там не должно быть ограничения проверок, особенно в части соблюдения контроля для пожарных служб, — уверен глава региональной представительной власти. — Более того, полагаю, что и сами развлекательные Торговые Центры не должны попадать под категорию "малый бизнес".

Напомним, что накануне в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошел пожар: на верхних этажах горящего здания находись и взрослые, и дети. Многие из них не успели спастись.