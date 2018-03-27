Провал на Пушкинской. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Провал в дороге на Пушкинской во Владивостоке обещают заделать ночью

Порыв водопроводной трубы размыл глубокую яму прямо посреди проезжей части (ФОТО)

27 марта, PrimaMedia. Глубокий и опасный для автомобилистов провал в дорожном полотне появился посреди проезжей части в районе улицы Пушкинской во Владивостоке. "Примводоканал" взял на себя обязательства уже сегодня ночью заняться ремонтом трубы водоснабжения на аварийном участке. Сейчас яму в дороге просто обозначили оранжевыми конусами, сообщает ИА PrimaMedia.

Как пояснили корр. агентства в пресс-службе "Приморского водоканала", провал на автодороге образовался в результате размывания грунта, это произошло из-за течи в трубе водоснабжения, пролегающей под трассой. Сегодня в ночь на проблемный участок выйдет ремонтная бригада, чтобы заделать течь и восстановить дорожное покрытие.

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Аналогичный провал грунта с наступлением оттепели произошел и на Эгершельде, в районе улицы Крыгина, 51. Здесь порыв водопровода чинили в январе, а восстановлением дороги на придомовой территории "Примводоканал" обещает заняться с наступлением сезона дорожных работ.

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