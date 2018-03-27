График. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Александр Шишкин: Госпрограммы показали себя эффективным инструментом развития экономики

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правительству ускорить работу над согласованием госпрограмм

27 марта, PrimaMedia. Государственные программы являются эффективным инструментом поддержки различных сфер экономики, они помогают грамотно распределять бюджетные средства. Об этом заявил в понедельник, 26 марта, сенатор от Хабаровского края Александр Шишкин, передает собственный корр PrimaMedia в Москве.

— Госпрограммы за прошедшие годы показали свою эффективность как механизма, помогающего развивать экономику и точечно решать различные проблемы. Самыми эффективными считаются три следующие госпрограммы — по повышению безопасности дорожного движения, по развитию сельских территорий и по строительству жилья. Кроме того, эффективны различные программы по развитию регионов, в частности программа по социально-экономическому развитию Дальнего Востока, — отметил сенатор.

Александр Шишкин обратил внимание на то, что программа по повышению безопасности дорожного движения включает в себя планы по оборудованию аварийно-опасных участках на автодорогах общего пользования, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и т.д.

— Программа по социально-экономическому развитию Дальнего Востока направлена на создание условий для ускоренного развития Дальнего Востока. Она должна помочь создать в регионе диверсифицированную экономику, улучшить там социально-демографическую ситуацию, — напомнил сенатор.

Парламентарий отметил, что в постоянно меняющихся экономических условиях ряд показателей госпрограмм нуждается в уточнении показателей.

— Необходимо добиться своевременного исполнения федеральных целевых программ. Для этого надо понимать необходимые объемы финансирования, надо утвердить сметы закупок, — заключил Александр Шишкин.

Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правительству ускорить работу над согласованием госпрограмм.

По словам премьер-министра, объемы финансирования многих госпрограмм увеличились.

— Поэтому показатели их нужно уточнить. Все изменения в государственные программы должны быть приняты до первого апреля. Так это требует от нас бюджетное законодательство, — сказал премьер-министр.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Вся правда о цементе на Дальнем Востоке

08:10

Налоговая отдача рыбной отрасли РФ выросла в 2017 году

19 марта, 18:15

Людмила Талабаева: Совет Федерации ждет от рыбаков предложений по острым вопросам отрасли

16 марта, 11:00

Расширение Свободного порта Владивосток поднимет экономику региона - Владимир Новиков

15 марта, 10:00

"Тема переноса столицы ДФО во Владивосток имеет право на существование"

12 марта, 15:00

Картина дня

«Боль из Кемерово разлилась на всю страну»: жители Владивостока почтили память погибших

16:00

"Примводоканал" стал фигурантом уголовного дела из-за коллектора для очистных Владивостока

12:35

«Автохама» из Законодательного собрания Приморья оштрафовали на 1 тысячу рублей

12:25

Из-за нехватки денег на ремонт по всему Приморью заморозят газопроводы

10:10

Закроют ли генконсульство США во Владивостоке – станет известно в ближайшее время

10:45

Защита подследственного бывшего вице-губернатора Приморья пожаловалась генпрокурору Чайке
«Аукционные инициативы» могут «обнулить» всю большую работу Росрыболовства – Герман Зверев
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia