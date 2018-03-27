Александр Шишкин: Госпрограммы показали себя эффективным инструментом развития экономики

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правительству ускорить работу над согласованием госпрограмм

27 марта, PrimaMedia. Государственные программы являются эффективным инструментом поддержки различных сфер экономики, они помогают грамотно распределять бюджетные средства. Об этом заявил в понедельник, 26 марта, сенатор от Хабаровского края Александр Шишкин, передает собственный корр PrimaMedia в Москве.

— Госпрограммы за прошедшие годы показали свою эффективность как механизма, помогающего развивать экономику и точечно решать различные проблемы. Самыми эффективными считаются три следующие госпрограммы — по повышению безопасности дорожного движения, по развитию сельских территорий и по строительству жилья. Кроме того, эффективны различные программы по развитию регионов, в частности программа по социально-экономическому развитию Дальнего Востока, — отметил сенатор.

Александр Шишкин обратил внимание на то, что программа по повышению безопасности дорожного движения включает в себя планы по оборудованию аварийно-опасных участках на автодорогах общего пользования, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и т.д.

— Программа по социально-экономическому развитию Дальнего Востока направлена на создание условий для ускоренного развития Дальнего Востока. Она должна помочь создать в регионе диверсифицированную экономику, улучшить там социально-демографическую ситуацию, — напомнил сенатор.

Парламентарий отметил, что в постоянно меняющихся экономических условиях ряд показателей госпрограмм нуждается в уточнении показателей.

— Необходимо добиться своевременного исполнения федеральных целевых программ. Для этого надо понимать необходимые объемы финансирования, надо утвердить сметы закупок, — заключил Александр Шишкин.

Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правительству ускорить работу над согласованием госпрограмм.

По словам премьер-министра, объемы финансирования многих госпрограмм увеличились.

— Поэтому показатели их нужно уточнить. Все изменения в государственные программы должны быть приняты до первого апреля. Так это требует от нас бюджетное законодательство, — сказал премьер-министр.