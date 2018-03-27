Александр Шишкин: Госпрограммы показали себя эффективным инструментом развития экономики

27 марта, PrimaMedia. Государственные программы являются эффективным инструментом поддержки различных сфер экономики, они помогают грамотно распределять бюджетные средства. Об этом заявил в понедельник, 26 марта, сенатор от Хабаровского края Александр Шишкин, передает собственный корр PrimaMedia в Москве.
— Госпрограммы за прошедшие годы показали свою эффективность как механизма, помогающего развивать экономику и точечно решать различные проблемы. Самыми эффективными считаются три следующие госпрограммы — по повышению безопасности дорожного движения, по развитию сельских территорий и по строительству жилья. Кроме того, эффективны различные программы по развитию регионов, в частности программа по социально-экономическому развитию Дальнего Востока, — отметил сенатор.
Александр Шишкин обратил внимание на то, что программа по повышению безопасности дорожного движения включает в себя планы по оборудованию аварийно-опасных участках на автодорогах общего пользования, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и т.д.
— Программа по социально-экономическому развитию Дальнего Востока направлена на создание условий для ускоренного развития Дальнего Востока. Она должна помочь создать в регионе диверсифицированную экономику, улучшить там социально-демографическую ситуацию, — напомнил сенатор.
Парламентарий отметил, что в постоянно меняющихся экономических условиях ряд показателей госпрограмм нуждается в уточнении показателей.
— Необходимо добиться своевременного исполнения федеральных целевых программ. Для этого надо понимать необходимые объемы финансирования, надо утвердить сметы закупок, — заключил Александр Шишкин.
Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правительству ускорить работу над согласованием госпрограмм.
По словам премьер-министра, объемы финансирования многих госпрограмм увеличились.
— Поэтому показатели их нужно уточнить. Все изменения в государственные программы должны быть приняты до первого апреля. Так это требует от нас бюджетное законодательство, — сказал премьер-министр.