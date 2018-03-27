«Боль из Кемерово разлилась на всю страну»: жители Владивостока почтили память погибших

Владивосток скорбит вместе с Кемерово. Фото: Иван Белозеров, ИА PrimaMedia

Люди приносят цветы и игрушки на центральную площадь города (ФОТО, ВИДЕО)

27 марта, PrimaMedia. Жители Владивостока собрались на центральной площади Владивостока, чтобы почтить память погибших во время пожара в торговом центре Кемерово. К стеле "Владивосток — город воинской славы" несут цветы и игрушки, люди приходят целыми семьями и делегациями, сообщает ИА PrimaMedia.

В акции памяти приняли участие сообщество матерей, совет ветеранов и члены общественной палаты Приморья. Многие приходят без организованных групп – по одному, семьями, с маленькими детьми. Горожане, возложив цветы, подолгу молча стоят напротив мемориала, женщины плачут и крестятся.

– Я сама мать троих детей, – рассказывает член общественной палаты Любовь Терендина, – в это воскресенье отвела в кинотеатр своего ребенка на тот самый мальтфильм, также посадила в зале, и пошла гулять по торговому центру. Когда я узнала в понедельник о том, что случилось в Кемерово, то вспомнила свои выходные, мне стало страшно. Я сама из Кемерово, закончила там университет. Звонила всем друзьям, чтобы узнать, все ли в порядке. Слава богу, никого не коснулось. Мы граждане одной страны, у всех связи, друзья и родственники, поэтому боль – она общая. Боли из Кемерово было столько, что она разлилась на всю страну, и людям во Владивостоке понадобилось место, куда они ее могут вылить. Думаю, это место сейчас здесь.

– Вчера мой сын отказался идти в кино. Нет, сказал, не могу веселиться, хотя билеты купили заранее. 10 лет мальчишке, – поделилась руководитель владивостокской организации "Матери России" Анна Ганжа.

Уже через полчаса у стелы собралось несколько десятков людей, к этому времени ее заполнили десятки цветов, игрушек,воздушных шаров, листков с соболезнованиями. Изредка кто-то подходил к мемориалу, чтобы приклеить надпись "дети, простите" или положить очередного плюшевого мишку к остальным игрушкам.

Жители Владивостока собрались на центральной площади Владивостока, чтобы почтить память погибших. Фото: Иван Белозеров, ИА PrimaMedia Они несли цветы и игрушки. Фото: Иван Белозеров, ИА PrimaMedia Они несли цветы и игрушки. Фото: Иван Белозеров, ИА PrimaMedia Скоро стела превратилась в алтарь с надписями, множеством цветов и воздушными шарами. Фото: Иван Белозеров, ИА PrimaMedia люди приходили семьями и делегациями. Фото: Иван Белозеров, ИА PrimaMedia В акции памяти приняли участие сообщество матерей, совет ветеранов и члены общественной палаты Приморья. Фото: Иван Белозеров, ИА PrimaMedia Многие приходили семьями, взрослые приводили маленьких детей. Фото: Иван Белозеров, ИА PrimaMedia Люди, возложив цветы, подолгу молча стояли напротив мемориала.. Фото: Иван Белозеров, ИА PrimaMedia Изредка кто-то подходил к мемориалу, чтобы повесить листок с надписью «дети, простите». Фото: Иван Белозеров, ИА PrimaMedia 1 / 9

– Люди пришли не на протест, а на акцию соболезнования. Сегодня не о причинах. Без нас дадут оценку тому, почему все случилось. Мы хотим выразить соболезнования. Погибли люди, сейчас здесь нет политики, только человеческое сострадание. Люди не возмущены, мы скорбим. Владивосток вместе со всей страной в этот момент, – сказал член общественной палаты Валентин Лабонин.

Многие участники акции говорили о том, что откажутся от развлекательных мероприятий в ближайшие несколько дней из-за трагедии. Некоторым из них показалось неуместным, что кинотеатр "Уссури" не отключил рекламу во время возложения цветов. Как рассказала жительница Владивостока Наталья Лукьянчук, ее возмущает позиция многих компаний, кинотеатров и торговых центров, которые решили не отказываться от развлекательных мероприятий и навязчивой рекламы в дни траура.

"Вчера мой сын отказался идти в кино. Нет, сказал, не могу веселиться". Фото: Иван Белозеров, ИА PrimaMedia "Люди пришли не на протест, а на акцию соболезнования". Фото: Иван Белозеров, ИА PrimaMedia "Сегодня не о коррупции. Без нас дадут оценку тому, почему все случилось.". Фото: Иван Белозеров, ИА PrimaMedia Напомним, в Приморье объявлен траур. Фото: Иван Белозеров, ИА PrimaMedia Жители Владивостока собрались на центральной площади Владивостока, чтобы почтить память погибших. Фото: Иван Белозеров, ИА PrimaMedia Жители Владивостока собрались на центральной площади Владивостока, чтобы почтить память погибших. Фото: Иван Белозеров, ИА PrimaMedia Жители Владивостока собрались на центральной площади Владивостока, чтобы почтить память погибших. Фото: Иван Белозеров, ИА PrimaMedia Мемориальная доска от одного из департаментов админстрации Приморского края. Фото: Иван Белозеров, ИА PrimaMedia Жители Владивостока собрались на центральной площади Владивостока, чтобы почтить память погибших. Фото: Иван Белозеров, ИА PrimaMedia Жители Владивостока собрались на центральной площади Владивостока, чтобы почтить память погибших. Фото: Иван Белозеров, ИА PrimaMedia Скоро стела превратилась в алтарь с надписями, множеством цветов и воздушными шарами. Фото: Иван Белозеров, ИА PrimaMedia 1 / 11

Соболезнования близким погибших выразил также председатель Думы Владивостока Андрей Брик.

"Страшная беда случилась в Кемерово. В жуткой трагедии, которая произошла 25 марта, во время пожара в торговом центре погибло много людей, среди них были дети. Это страшный удар и невосполнимая утрата для родных и близких, для всех нас. От имени депутатов Думы Владивостока выражаю искренние соболезнования всем, кого коснулось это горе. Жители Владивостока скорбят вместе со всеми гражданами нашей страны. Память о погибших навсегда останется в наших сердцах", — отметил спикер гордумы.

Напомним, в Приморье объявлен траур по погибшим во время пожара в торгово-развлекательном центре в Кемерово. На зданиях администрации Владивостока и края приспущены государственные флаги. Глава Владивостока объявил трехдневный траур по погибшим в результате трагедии, произошедшей в Кемерово. Также администрация города попросила журналистов ограничить публикации, передачи, сообщения и другой контент развлекательного и увеселительного характера.

Глава Владивостока Виталий Веркеенко утром 27 марта собрал заместителей на внеплановое совещание.

"Большая беда случилась в Кемерово. Наш город тоже помнит страшную трагедию 2006 года. Мы обязаны не допустить повторения таких ситуаций, необходимо принять все возможные превентивные меры. К сожалению, мы никогда не задумываемся о том, как покинуть здание в случае пожара. Необходимо провести внеплановые тренировки эвакуации в случае пожара, проверить эвакуационные планы и выходы, отработать слаженность действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, по итогам проверок разработать комплекс мер, в том числе обучающих", — подчеркнул глава Владивостока.

По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, более 60 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 человек находятся в стационаре. Опознаны 25 тел погибших, в том числе 13 детей.

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания в Кемерове, посвященного ликвидации последствий пожара в ТЦ "Зимняя вишня", в котором погибли более 60 человек, назвал в числе причин случившегося преступную халатность и разгильдяйство.

"Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей, из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства", — сказал Путин.

Он также выразил соболезнования родным и близким погибших, начав совещание с минуты молчания.