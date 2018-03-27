Жители Владивостока почтили память погибших в кемеровской трагедии. Фото: ИА PrimaMedia
#Трагедия в Кемерово

Жители Владивостока несут цветы на главную площадь в память о жертвах трагедии в Кемерово

Люди идут семьями, от общественных организаций и по одиночке

27 марта, PrimaMedia. В центре Владивостока, у стелы "Город воинской славы", во вторник, 27 марта, жители приморской столицы возложили цветы в память о погибших в кемеровской катастрофе. В городе объявлен трехдневный траур, сообщает ИА PrimaMedia.

Соболезнования близким погибших выразил председатель Думы Владивостока Андрей Брик.

"Страшная беда случилась в Кемерово. В жуткой трагедии, которая произошла 25 марта, во время пожара в торговом центре погибло много людей, среди них были дети. Это страшный удар и невосполнимая утрата для родных и близких, для всех нас. От имени депутатов Думы Владивостока выражаю искренние соболезнования всем, кого коснулось это горе. Жители Владивостока скорбят вместе со всеми гражданами нашей страны. Память о погибших навсегда останется в наших сердцах", — отметил спикер гордумы.

По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, более 60 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 человек находятся в стационаре. Опознаны 25 тел погибших, в том числе 13 детей.

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