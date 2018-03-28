На Северный мол Спортивной гавани во Владивостоке вновь не нашлось арендаторов

Северный мол Спортивной гавани. Фото: ИА PrimaMedia

Аукцион признан несостоявшимся, хотя цена контракта упала – с 3,9 до 3,2 млн рублей

28 марта, PrimaMedia. Аукцион на предоставление Северного мола Спортивной гавани во Владивостоке в аренду вновь признан несостоявшимся. Согласно протоколу, имеющемуся в распоряжении ИА PrimaMedi, на участие в торгах не подано ни одной заявки.

Напомним, администрация Владивостока после длительного судебного разбирательства вернула себе в собственность Северный мол и летом 2017 года ограничила проход к объекту, в том числе попросили на выход и размещающееся тут кафе. Кстати, на фоне конфликта с предпринимателями, в конце августа пришлось отменить открытый аукцион на право аренды спорной территории. Известно, что власти даже обращались по этому поводу в Следственный комитет РФ. Новый аукцион был намечен на 24 января, но на участие в аукционе не было подано ни одной заявки.

Ситуация повторилась и 27 марта, потому торги признаны несостоявшимися. Хотя цена аренды муниципального имущества значительно упала – с 3,9 до 3,2 млн рублей.

Согласно документации, в аренду предлагалось гидротехническое сооружение "Северный мол" Спортивной гавани в районе улицы Батарейной,3 общей площадью 7,55 тысяч кв. метров, состоящее из мола и причала длиной 198 метров. Обременений у объекта нет. Использовать участок можно под спортивные объекты, детские оздоровительные и спортивные лагеря, турбазы, кемпинги, яхт-клубы, лодочные станции, …, гостиницы; рестораны (что странно, ведь мэрия ранее утверждала, что кафе тут находится незаконно), санатории,…, общественные уборные, библиотеки.

Прописаны в документации и особые условия, к примеру, о том, что на территории гидротехнического сооружения расположены два плавучих причала с плавсредствами, металлические контейнеры, будка охраны, а также постройки, где находятся предприятия общественного питания и магазин по продаже морепродуктов.

Заключить аренду предполагалось на 5 лет.