В связи с трагедией в Кемерове объявлен общенациональный траур. Фото: ИА PrimaMedia

Общенациональный траур объявлен в России в связи с трагедией в Кемерово

Скорбь и чувство сопереживания с близкими жертв пожара охватили всю нацию

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта траура в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерове. Об этом сообщила во вторник пресс-служба главы государства, передает ИА PrimaMedia.

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"В результате пожара, произошедшего 25 марта 2018 года в городе Кемерово Кемеровской области, имеются многочисленные жертвы и пострадавшие. Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, постановляю:

Объявить 28 марта 2018 года днем траура в РФ.

В день траура на всей территории страны приспустить государственные флаги Российской Федерации.

Предложить учреждениям культуры и телерадиокомпаниям отменить развлекательные мероприятия и передачи в день траура.

Правительству Российской Федерации совместно с органами государственной власти субъектов РФ принять необходимы меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим.

Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", — говорится в указе.

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