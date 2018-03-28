Р. Гольдштейн: К tax free смогут подключиться предприятия, исправно оплачивающие налоги

Ростислав Гольдштейн. Фото: Фото: Из личного архива сенатора

Благодаря введению механизма tax free иностранные туристы смогут вернуть (НДС)

28 марта, PrimaMedia. Министерство промышленности и торговли начало принимать заявки от магазинов, которые желают принять участие в пилотном проекте tax free. Заявления от организаций розничной торговли принимаются со справкой налогового органа, подтверждающего отсутствие на первое число месяца подачи заявления неисполненной обязанности по уплате налогов.

"Важно проследить, чтобы участником новой для России системы становился добросовестный бизнес, исправно оплачивающий налоги. Планируется, что в эти магазины увеличится поток покупателей и поощрять в такой ситуации важно порядочных предпринимателей, работающих в рамках закона", — прокомментировал член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн.

Напомним, благодаря введению механизма tax free иностранные туристы смогут вернуть налог на добавленную стоимость (НДС) в 18% с покупок, сделанных в России. В первую очередь нововведение заработает в пилотных регионах: в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи — наиболее популярных у иностранных туристов российских городах. Льготой смогут пользоваться все зарубежные гости, за исключением граждан стран Евразийского экономического союза, в который, помимо России, входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Сенатор Гольдштейн так же отметил, что при успешной реализации проекта в пилотных субъектах tax free намерены распространить и на другие регионы России, что особенно целесообразно для Дальнего Востока, где в нескольких городах введен безвизовый режим пребывания для туристов на срок до восьми дней в рамках закона о Свободном порте. Кроме того есть предложение включить в систему города-организаторы чемпионата мира по футболу FIFA-2018.

В целом отмечается, что введение в России tax free поспособствует увеличению расходов иностранцев на территории страны и привлечению дополнительного въездного турпотока.