Трагедия в Кемерово. Фото: Фото: Иван Белозеров, ИА PrimaMedia

В Кемерово прошел стихийный митинг в память о погибших в ТЦ «Зимняя вишня»

Вышедшие на митинг люди требовали от властей проведения расследования причин ЧП

28 марта, PrimaMedia. Стихийный митинг собрался во вторник, 27 марта, на главной площади города Кемерово. Среди митингующих были люди, пострадавшие при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", потерявшие своих близких и просто неравнодушные горожане. Они требовали от властей ответы на очень точные и волнующие всех вопросы: сколько погибших, как идет расследование и как такое могло произойти.

Региональные чиновники показали себя не с лучшей стороны, они вообще выглядят в сложившейся ситуации безоружными, не готовыми на открытый и искренний разговор. Попытки отдельных представителей администрации предпринимать какие-то организационные действия выглядят бессистемными, они не находят поддержки среди общественности. А люди, которые преисполнены душевной боли за погибших сограждан, сейчас хотят, прежде всего, правды и открытости чиновников.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев не счел нужным появиться на встрече с людьми. От лица региона перед возмущенными митингующими выступал назначенный 5 марта 2018 года на пост вице-губернатора Сергей Цивилев. Он попросил прощения у кемеровчан, преклонив колено, чего не сделал ни один чиновник региона. Это был мужественный поступок, который показал Цивилева не только как человека, переживающего эту трагедию как свою личную, но и как руководителя, готового нести ответственность перед людьми, брать ситуацию в свои руки — он возглавил антикризисный штаб, встречается с пострадавшими, оказывает им всестороннюю поддержку.

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