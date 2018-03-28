В Кемерово прошел стихийный митинг в память о погибших в ТЦ «Зимняя вишня»

28 марта, PrimaMedia. Стихийный митинг собрался во вторник, 27 марта, на главной площади города Кемерово. Среди митингующих были люди, пострадавшие при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", потерявшие своих близких и просто неравнодушные горожане. Они требовали от властей ответы на очень точные и волнующие всех вопросы: сколько погибших, как идет расследование и как такое могло произойти.
Региональные чиновники показали себя не с лучшей стороны, они вообще выглядят в сложившейся ситуации безоружными, не готовыми на открытый и искренний разговор. Попытки отдельных представителей администрации предпринимать какие-то организационные действия выглядят бессистемными, они не находят поддержки среди общественности. А люди, которые преисполнены душевной боли за погибших сограждан, сейчас хотят, прежде всего, правды и открытости чиновников.
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев не счел нужным появиться на встрече с людьми. От лица региона перед возмущенными митингующими выступал назначенный 5 марта 2018 года на пост вице-губернатора Сергей Цивилев. Он попросил прощения у кемеровчан, преклонив колено, чего не сделал ни один чиновник региона. Это был мужественный поступок, который показал Цивилева не только как человека, переживающего эту трагедию как свою личную, но и как руководителя, готового нести ответственность перед людьми, брать ситуацию в свои руки — он возглавил антикризисный штаб, встречается с пострадавшими, оказывает им всестороннюю поддержку.