Георгий Карлов: законы о развитии ДВ должны делать работу ТОР эффективной

Георгий Карлов, депутат Госдумы РФ от Сахалинской области. Фото: ИА PrimaMedia

В Государственной Думе РФ прокомментировали идею создания единого закона опережающего развития Дальнего Востока

28 марта, PrimaMedia. Законодательные акты, направленные на опережающее развитие Дальнего Востока, возможно, будут объединены в единый закон. Об этом заявило Министерство по развитию Дальнего Востока. Георгий Карлов, депутат Госдумы от Сахалинской области, считает, что появление "единого акта" логично, но на Дальнем Востоке есть проблемные сферы, которые требуют, в том числе, "точечных" рассмотрений, — сообщает корр. PrimaMedia (Москва).

— Появление единого закона, охватывающего и систематизирующего законодательство в сфере опережающего развития Дальнего Востока — логично. За последние годы Госдума и Совет Федерации разработали и поддержали достаточно солидный объём актов, регулирующих работу ТОРов. Теперь необходима эффективная и понятная оценка результатов их деятельности. Единый закон должен сделать применение существующих актов более удобным и оперативным. Но кроме этого, есть сферы, которые давно нуждаются в точеных законодательных актах. Например, это законопроект, предлагающий обнуление НДС для дальневосточных авиаперевозчиков. Этот закон уже внесён на рассмотрение в Госдуму Правительством РФ, — сказал Георгий Карлов.

Также парламентарий напомнил о законопроекте, предполагающем расширении зоны применения электронных виз для иностранных граждан, что невозможно без модернизации аэропортовых объектов. Стоит пред федеральными и региональными властями целый ряд задач по решению транспортно-инфраструктурных и телекоммуникационных проблем, обеспечение социального развития.

По словам Павла Волкова, заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока, единый закон должен определить основу законодательства опережающего развития ДФО. А кроме этого — "закрепить новые подходы: принципы законодательства, государственную политику, реализуемую на Дальнем Востоке, систему управления макрорегионом и другие правовые отношения, необходимые для развития".