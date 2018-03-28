Тверской суд Москвы продолжит рассмотрение дела экс-мэра Владивостока

Игорь Пушкарев. Фото: Анастасия Анушевская, ИА PrimaMedia

В ходе очередного слушания прокурор зачитала 2 тома уголовного дела

28 марта, PrimaMedia. В ходе заседания по делу экс-главы Владивостока Игоря Пушкарёва, его брата, бывшего директора компании "Востокцемент" Андрея Пушкарёва, а также экс-директора МУП "Дороги Владивостока" Андрея Лушникова 27 марта прокурор зачитала два тома уголовного дела, передаёт корр. ИА PrimaMedia (Москва).

В зале суда присутствовали адвокаты Игоря Пушкарёва Константин Третьяков, Наталья Давыдова, брат Игоря Пушкарёва Андрей, адвокат Андрея Лушникова Руслан Янченко, адвокат Андрея Пушкарёва Владимир Поликарпов, представители Генпрокуратуры РФ и представители СМИ.

Адвокат Наталья Давыдова в начале заседания попросила приобщить свои замечания к результатам оперативно-розыскной деятельности. "Нарушена инструкция о порядке оперативно-розыскной деятельности. ФСБ вела расследование по статье 289 УК РФ. А по этой статье запрещено прослушивание телефонных разговоров. Следовательно, результаты оперативно-розыскной деятельности, на основании незаконных постановлений, не могут являться доказательствами по делу. Просим изъять их из дела", — сказала Наталья Давыдова.

Сторона обвинения зачитала данные о собственности Игоря Пушкарёва, а также озвучила какие материалы переданы Муниципальным Унитарным Предприятием (МУП) правоохранительным органам.

"Документ подтверждает, что МУП работал и как коммерческое предприятие, а не только "тянул деньги из бюджета города", как мне вменяют", — прокомментировал Игорь Пушкарёв один из зачитанных договоров.

Прокурор также зачитала список катеров и надувных лодок, имеющихся у компании, принадлежащей Игорю Пушкарёву.

"Защита зачитала список катеров и лодок. Цель, видимо, — характеризовать меня с какой-то отрицательно стороны. Отмечу, что все катера и лодки были у АО "Спасскцемент" и до того, как я занял должность мэра Владивостока. Никакого отношения к этой должности они не имеют", — отметил Игорь Пушкарёв.

Адвокат Константин Третьяков попросил уточнить прокурора, что именно доказывают зачитанные документы по катерам и лодкам.

"Если обвинение пытается доказать, что Владивостокский бутощебеночный завод (ВБЩЗ) получал прибыль с МУП, а потом покупал катера и яхты, то, когда Лушников стал руководить МУП, поставок уже не было. Были они в начале, одна-две, но с 2011 года ничего не поставляли, и компания не могла получать прибыль с МУП", — сказал бывший мэр Владивостока.

После перерыва обвинение зачитало сведения о муниципальных контрактах. После прочтения устава "Востокцемента" прокурор закончила зачитывать материалы уголовного дела. Были определены даты заседания в апреле — они состоятся 3, 11, 16, 18 и 20 апреля в 14:00 по московскому времени.

Игорь Пушкарёв находится в СИЗО №1 Москвы "Матросская тишина" с июня 2016 года. За этот период ему и еще двум фигурантам дела многократно продлевали срок ареста. Ранее PrimaMedia сообщало о том, что первое слушание по существу уголовного дела прошло 27 февраля в Тверском суде Москвы. 13 марта были зачитаны три тома уголовного дела. В ходе предварительного слушания 13 февраля Тверской суд продлил срок содержания под стражей для Игоря Пушкарёва и Андрея Лушникова, а также срок домашнего ареста для Андрея Пушкарёва до 26 апреля. Верховный суд РФ отказал в апелляционных жалобах защиты Игоря и Андрея Пушкарёвых, а также Андрея Лушникова по изменению территориальной подсудности уголовного дела.