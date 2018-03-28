Приморье присоединится к общенациональному трауру. Фото: ИА PrimaMedia
#Трагедия в Кемерово

Жители Приморского края присоединились к национальному трауру по погибшим в Кемерово

В регионе отменены развлекательные передачи, спектакли и концерты

28 марта, PrimaMedia. Президент России Владимир Путин подписал Указ об объявлении 28 марта днем траура в связи с гибелью людей в результате пожара в Кемеровской области. В этот день государственный флаг и флаг Приморского края останутся приспущены, будут отменены спектакли и концерты, развлекательные передачи на телевидении.

По распоряжению главы государства в день траура на всей территории страны будут приспущены государственные флаги Российской Федерации, а учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи.

Кроме того, правительству Российской Федерации совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации поручено принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим.

Во вторник, 27 марта, в Приморье был объявлен региональный день траура по погибшим при пожаре в Кемерово. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора края Андрей Тарасенко.

Все официальные мероприятия в этот день, в которых приняли участие руководитель региона и его заместители, начинались с минуты молчания.

Чтобы почтить память погибших, жители края организовали несколько стихийных мемориалов, где можно возложить цветы и игрушки по всему Приморью, как в крупных городах, так и в небольших посёлках. Один из них – у стелы "Владивосток – город воинской славы" – сюда люди приходят как поодиночке, так и семьями, целыми общественными объединениями. Приморский край скорбит вместе со всей Россией.

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, опознаны 25 погибших. На данный момент госпитализированы 12 человек, еще 55 проходят лечение амбулаторно.

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