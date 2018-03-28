Андрей Акимов: Строительство жилья в ТОР «Большой Камень» - приоритет развития территории

Андрей Акимов, генеральный директор ООО "Визит ДВ". Фото: ИА PrimaMedia

Руководитель компании «Визит ДВ» - о том, как качественно и быстро возводить МКД для жителей города и работников ССК «Звезда»

28 марта, PrimaMedia. Местный строительный бизнес накопил достаточно компетенций и репутации, чтобы принять активное участие в масштабном жилищном строительстве, которое разворачивается в приморском Большом Камне, уверен генеральный директор строительной компании "Визит ДВ" Андрей Акимов. Выступая 23 марта перед участниками выездного заседания приморского отделения Союза журналистов России, руководитель предприятия поделился своими секретами и ноу-хау, которые позволили местному застройщику приступить в возведению уже пятого дома на некогда депрессивной территории, ставшей по решению руководства страны одной из главных "точек роста" на Дальнем Востоке.

Как отметил докладчик, презентуя аудитории новый формат застройки малых городов, в 2013 году, когда компания начала рассматривать возможность реализации в Большом Камне своих первых проектов, строительная сфера моногорода пребывала в стагнации. Кроме того, определенные трудности для застройщика представляли и ограничения, налагаемые режимом закрытого административно-территориального образования (ЗАТО).

— С помощью Минпромторга и при поддержке местной администрации мы решили вопросы с режимными ограничениями и в 2015 году начали строительство. Первая очередь нашего проекта состояла из двух пятиэтажных домов – на 55 и 90 квартир соответственно, — рассказал Андрей Акимов.

Как вспоминает директор компании, тогда никто не верил, что пятиэтажный дом на 55 квартир возможно построить за 5 месяцев, однако скептикам пришлось разочароваться: два первых дома были сданы именно в эти сроки. Этот успех удалось повторить и при строительстве двух жилых домов уже по заказу судостроительного комплекса "Звезда".

— За 5 месяцев построили со всеми перегородками, кафелем и обоями в квартирах и сдали заказчику полностью "под ключ", — отметил Акимов.



Доклад гендиректора ООО "Визит ДВ". Фото: ИА PrimaMedia

По оценке застройщика, таких впечатляющих результатов во многом удалось добиться благодаря использованию на тот момент передовых монолитно-каркасных технологий в строительстве, а также грамотному планированию и просчету расходов, что называется, "до кирпича".

Стоимость реализации кв. метра жилья в своих первых домах Акимов сумел "уложить" в 30-35 тысяч рублей, что на тот момент было для приморского строительного рынка просто фантастикой.



Участники заседания ПО СЖР. Фото: ИА PrimaMedia

— В процессе строительства мы поняли, что новое качественное, красивое и теплое жилье становиться востребованным в Большом Камне, том более что здесь начал разворачиваться масштабный проект по созданию судостроительного комплекса "Звезда". Городу нужно жилье. Причем не только для приезжих специалистов комплекса, но и для наших большекаменцев, которые хотят и могут улучшить свои жилищные условия, — считает директор "Визит ДВ".

В 2017 году компания, уже 11 лет работающая на строительном рынке региона, получила статус резидента территории опережающего развития (ТОР) Большой Камень и получила участок земли под новый, более масштабный проект.



Проект девятиэтажного жилого дома. Фото: ООО "Визит ДВ"

— Получив все разрешения, в сентябре 2017 года мы запустили свой проект и сегодня строим уже девятиэтажный по тем же монолитно-каркасным технологиям. Это дом на 144 квартиры, 8 877 кв. метров общей жилой площади. Окончание строительства – декабрь 2018 года, же идет реализация квартир по договорам долевого участия, кроме того, у нас есть соглашение с ССК "Звезда" о приобретении квартир в нашем доме сотрудниками комплекса по льготным условиям, — рассказал Андрей Акимов. – Судя по объективным данным, наш проект очень востребован: сегодня на 144 квартиры у нас около 400 желающих. Из-за удорожания в два раза практически всей стройматериалов сегодня цена "квадрата" в этом доме составляет 50-53 тысячи рублей, и, судя по количеству заявок, она более чем адекватна рыночной ситуации.



Глава Большого Камня Александр Андрюхин (справа) и председатель Думы городского округа Алексей Кузнецов. Фото: ИА PrimaMedia

Кроме того, сегодня резидент ТОР с помощью институтов развития Минвостокразвития и администрации Приморского края оформляет землю и под следующие проекты, планируя уже в июле-августе этого года заложить еще один девятиэтажный дом.

Отвечая на многочисленные вопросы участников заседания ПО СЖР, Андрей Акимов рассказал, что одна из сложностей в развитии жилищного строительства в Большом Камне – это нехватка трудовых ресурсов, и прежде всего – рабочих-монолитчиков, каменщиков. Несмотря на то, что "Визит ДВ" как резидент ТОРа имеет преференции по привлечению иностранной рабочей силы, компания заинтересована в трудоустройстве местных жителей. По словам Акимова, компания уже обратилась к руководству "Дальневосточного судостроительного колледжа" в Большом Камне с просьбой рассмотреть возможность ввести обучение и по ряду строительных специальностей, которые становятся все более востребованными на территории.



У участников заседания ПО СЖР было много вопросов к докладчику. Фото: ИА PrimaMedia

По поводу масштабных планов по строительству служебного жилья для работников ССК "Звезда" (планируется создание шести новых микрорайонов – ред.) руководитель "Визит ДВ" отметил, что компания заинтересована в участии в этих проектах и готова, в случае предложения заказчиком реальной цены, строить это жилье с минимальной наценкой.