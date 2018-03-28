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Андрей Акимов, генеральный директор ООО "Визит ДВ". Фото: ИА PrimaMedia

Андрей Акимов: Строительство жилья в ТОР «Большой Камень» - приоритет развития территории

Руководитель компании «Визит ДВ» - о том, как качественно и быстро возводить МКД для жителей города и работников ССК «Звезда»

28 марта, PrimaMedia. Местный строительный бизнес накопил достаточно компетенций и репутации, чтобы принять активное участие в масштабном жилищном строительстве, которое разворачивается в приморском Большом Камне, уверен генеральный директор строительной компании "Визит ДВ" Андрей Акимов. Выступая 23 марта перед участниками выездного заседания приморского отделения Союза журналистов России, руководитель предприятия поделился своими секретами и ноу-хау, которые позволили местному застройщику приступить в возведению уже пятого дома на некогда депрессивной территории, ставшей по решению руководства страны одной из главных "точек роста" на Дальнем Востоке.

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Как отметил докладчик, презентуя аудитории новый формат застройки малых городов, в 2013 году, когда компания начала рассматривать возможность реализации в Большом Камне своих первых проектов, строительная сфера моногорода пребывала в стагнации. Кроме того, определенные трудности для застройщика представляли и ограничения, налагаемые режимом закрытого административно-территориального образования (ЗАТО).

— С помощью Минпромторга и при поддержке местной администрации мы решили вопросы с режимными ограничениями и в 2015 году начали строительство. Первая очередь нашего проекта состояла из двух пятиэтажных домов – на 55 и 90 квартир соответственно, — рассказал Андрей Акимов.

Как вспоминает директор компании, тогда никто не верил, что пятиэтажный дом на 55 квартир возможно построить за 5 месяцев, однако скептикам пришлось разочароваться: два первых дома были сданы именно в эти сроки. Этот успех удалось повторить и при строительстве двух жилых домов уже по заказу судостроительного комплекса "Звезда".

— За 5 месяцев построили со всеми перегородками, кафелем и обоями в квартирах и сдали заказчику полностью "под ключ", — отметил Акимов.

Доклад гендиректора ООО "Визит ДВ"

Доклад гендиректора ООО "Визит ДВ". Фото: ИА PrimaMedia

По оценке застройщика, таких впечатляющих результатов во многом удалось добиться благодаря использованию на тот момент передовых монолитно-каркасных технологий в строительстве, а также грамотному планированию и просчету расходов, что называется, "до кирпича".

Стоимость реализации кв. метра жилья в своих первых домах Акимов сумел "уложить" в 30-35 тысяч рублей, что на тот момент было для приморского строительного рынка просто фантастикой.

Участники заседания ПО СЖР

Участники заседания ПО СЖР. Фото: ИА PrimaMedia

— В процессе строительства мы поняли, что новое качественное, красивое и теплое жилье становиться востребованным в Большом Камне, том более что здесь начал разворачиваться масштабный проект по созданию судостроительного комплекса "Звезда". Городу нужно жилье. Причем не только для приезжих специалистов комплекса, но и для наших большекаменцев, которые хотят и могут улучшить свои жилищные условия, — считает директор "Визит ДВ".

В 2017 году компания, уже 11 лет работающая на строительном рынке региона, получила статус резидента территории опережающего развития (ТОР) Большой Камень и получила участок земли под новый, более масштабный проект.

Проект девятиэтажного жилого дома

Проект девятиэтажного жилого дома. Фото: ООО "Визит ДВ"

— Получив все разрешения, в сентябре 2017 года мы запустили свой проект и сегодня строим уже девятиэтажный по тем же монолитно-каркасным технологиям. Это дом на 144 квартиры, 8 877 кв. метров общей жилой площади. Окончание строительства – декабрь 2018 года, же идет реализация квартир по договорам долевого участия, кроме того, у нас есть соглашение с ССК "Звезда" о приобретении квартир в нашем доме сотрудниками комплекса по льготным условиям, — рассказал Андрей Акимов. – Судя по объективным данным, наш проект очень востребован: сегодня на 144 квартиры у нас около 400 желающих. Из-за удорожания в два раза практически всей стройматериалов сегодня цена "квадрата" в этом доме составляет 50-53 тысячи рублей, и, судя по количеству заявок, она более чем адекватна рыночной ситуации.

Глава Большого Камня Александр Андрюхин (справа) и председатель Думы городского округа Алексей Кузнецов

Глава Большого Камня Александр Андрюхин (справа) и председатель Думы городского округа Алексей Кузнецов. Фото: ИА PrimaMedia

Кроме того, сегодня резидент ТОР с помощью институтов развития Минвостокразвития и администрации Приморского края оформляет землю и под следующие проекты, планируя уже в июле-августе этого года заложить еще один девятиэтажный дом.

Отвечая на многочисленные вопросы участников заседания ПО СЖР, Андрей Акимов рассказал, что одна из сложностей в развитии жилищного строительства в Большом Камне – это нехватка трудовых ресурсов, и прежде всего – рабочих-монолитчиков, каменщиков. Несмотря на то, что "Визит ДВ" как резидент ТОРа имеет преференции по привлечению иностранной рабочей силы, компания заинтересована в трудоустройстве местных жителей. По словам Акимова, компания уже обратилась к руководству "Дальневосточного судостроительного колледжа" в Большом Камне с просьбой рассмотреть возможность ввести обучение и по ряду строительных специальностей, которые становятся все более востребованными на территории.

У участников заседания ПО СЖР было много вопросов к докладчику

У участников заседания ПО СЖР было много вопросов к докладчику. Фото: ИА PrimaMedia

По поводу масштабных планов по строительству служебного жилья для работников ССК "Звезда" (планируется создание шести новых микрорайонов – ред.) руководитель "Визит ДВ" отметил, что компания заинтересована в участии в этих проектах и готова, в случае предложения заказчиком реальной цены, строить это жилье с минимальной наценкой.

Юрий Фильчёнок
Юрий Фильчёнок

генеральный директор АО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта" (ДЦСС)

Автор фото: ИА PrimaMedia

- Что касается компании господина Акимова, то честь им и хвала и громадное спасибо, что строят быстро, хорошо и никого не обманывают. У него это получается. Поэтому в этом доме, который строит сейчас "Визит ДВ", половина квартир будет по ипотечной схеме выкупаться нашими сотрудниками. Это очень хорошо, они станут собственниками, "заякорятся" на территории. И мы поддерживаем городскую администрацию в том, чтобы таким компаниям в городе выделялись земельные участки под строительство жилья.

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Андрей Акимов: Строительство жилья в ТОР «Большой Камень» - приоритет развития территории
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