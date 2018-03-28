Во Владивостоке на 1000 жителей приходится 540 автомобилей

Более 313 тысяч автомобилей зарегистрировано во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

Общая протяжённость городских дорог составляет 700 километров

28 марта, PrimaMedia. Владивосток – один из самых автомобилизированных городов России, улицы краевого центра перегружены автотранспортными средствами. По данным ГИБДД, на конец 2017 года на территории Владивостока было зарегистрировано 313 400 автомобилей. Из них 272 тысячи легковых, 20 тысяч грузовиков, 4 тысячи автобусов и 4500 прицепов категории "Е", сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.

По информации ООО "ДОРМОСТПРОЕКТ", проводившего анализ организации дорожного движения в городе, на 1000 жителей приходится 540 транспортных средств. Между тем, общая протяжённость городских дорог – 700 километров, а протяженность дорог с асфальтобетонным покрытием – около 500 километров.

"Нагрузка на городские дороги очень велика. Количество автомобилей, передвигающихся по магистралям города гораздо больше, чем позволяет пропускная способность улиц. Помимо зарегистрированного в городе автотранспорта, по улицам передвигаются и автомобили, поставленные на регистрационный учёт в других муниципальных образованиях края и регионах страны. Следствие высокого спроса на улично-дорожную сеть – возникновение заторов", — подчеркнули в управлении дорог и благоустройство администрации Владивостока.

В настоящее время во Владивостоке ведётся разработка комплексной схемы организации дорожного движения. Разработчики прорабатывают комплекс мероприятий, направленный на оптимизацию транспортных потоков, сокращение мест концентрации ДТП, обеспечение столицы Приморья доступной транспортной и пешеходной сетью.

"Владивосток – один из самых автомобилизированных городов в стране, нагрузка на транспортную сеть колоссальная. Город со сложным рельефом и непростым климатом. И пробки, к сожалению, стали нормой для краевого центра. Безусловно, будем принимать дополнительные меры. Создавать дублирующие автомагистрали и развязки, контролировать качество дорожного покрытия и разметки, работу светофоров, решать проблему парковок и оперативно "развязывать" ДТП, серьезно ухудшающие трафик на дорогах Владивостока, развивать транспортную сеть. И повышать культуру вождения", – подчеркнул глава Владивостока Виталий Веркеенко.