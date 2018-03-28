С будущим генконсульства США во Владивостоке определились интернет-пользователи

Посольство России подвело итоги опроса о закрытии консульства США. Фото: ИА PrimaMedia

Посольство России в США подвело итоги голосования

28 марта, PrimaMedia. Пользователи Twitter в ходе организованного посольством России в США опроса проголосовали за закрытие генконсульства Соединенных Штатов в Санкт-Петербурге, а не во Владивостоке. За такое решение высказалось 47% опрошенных, следует из итогов голосования. 35% участников голосования высказались за закрытие генконсульства в Екатеринбурге, 18% — за закрытие дипмиссии в столице Приморья, сообщает ИА PrimaMedia.

В опросе приняли участие 57,5 тыс. человек.

Как дополняет агентство РБК, голосование было открыто 26 марта, после того как США заявили о высылке 48 российских дипломатов и 12 сотрудников российского представительства при штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Кроме того, 30 марта будет закрыто российское генконсульство в Сиэтле. Также Канада, некоторые страны Евросоюза и Украина в знак солидарности с позицией Британии по "делу Скрипалей" выслали российских дипломатов. Глава МИД России Сергей Лавров назвал высылку российских дипломатов из зарубежных стран хамством и пообещал дать на это ответ.

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены отравленными 4 марта в британском Солсбери. Власти Великобритании неоднократно заявляли, что Россия виновна в произошедшем. Москва все обвинения отвергает.