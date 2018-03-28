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МЧС. Фото: ИА PrimaMedia
#Трагедия в Кемерово

В Приморье начались проверки ТРЦ по следам трагедии в Кемерово

Депутатов краевого парламента попросили информировать об объектах, на которые стоит обратить внимание

28 марта, PrimaMedia. Проверки торгово-развлекательных центров на предмет пожарной безопасности в связи с трагедией в Кемерово начались в Приморском крае. Об этом спикер Законодательного собрания Приморья Александр Ролик заявил во время открытия очередного заседания краевого парламента сегодня, 28 марта. Депутаты начали работу минутой молчания, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, 25 марта в Кемерово сгорел ТЦ "Зимняя вишня". Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Более 60 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 человек находятся в стационаре. Опознаны 25 тел погибших, в том числе 13 детей. В России указом президента 28 марта объявлен национальный траур. Накануне, 27 марта, траур в Приморье объявил глава региона, а также трехдневный траур во Владивостоке объявил глава города Виталий Веркеенко.

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В связи с этой трагедией 26 марта первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман поручил организовать проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности во всех торговых комплексах с развлекательными центрами. Поручение уже направлено в прокуратуры во всех регионах страны.

Информацию об этом сегодня, 28 марта, до депутатов довел спикер краевого парламент.

"Из генпрокуратуры поступило поручение о проведении проверки всех ТЦ. Проверки со вчерашнего дня начались", — сказал Александр Ролик.

Спикер попросил парламентариев информировать надзорные ведомства и МЧС о том, какие объекты, по их мнению, нужно проверить в первую очередь.

Мартовское заседание парламента началось минутой молчания.

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