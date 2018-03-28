Экс-глава Хасанского района осужден за махинации с землей

Поселок Нерпа, Фото с места события собственное. Фото: ИА PrimaMedia

Общий ущерб от его действий составил 62 млн рублей

28 марта, PrimaMedia. Хасанский районный суд Приморья вынес приговор бывшему главе Хасанского района Александру Нарыжному за махинации с земельными участками. Он осужден по статье 286 ч. 3 УК РФ "превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления с причинением тяжких последствий". Общий ущерб от его действий составил свыше 62 млн рублей, передает ИА PrimaMediа.

Как сообщается на официальном сайте прокуратуры Приморского края, в судебном заседании установлено, что преступные деяния совершены в период с 2011 по 2013 годы. В то время на посту главы Хасанского района находился Александр Нарыжный.

Так, в нарушение требований действующего законодательства администрацией района массово производилось незаконное, без проведения аукциона, отчуждение земель муниципальных образований по льготной выкупной цене.

В частности, при оформлении муниципальных земель под вспомогательными, некапитальными объектами недвижимости в собственность граждан не учитывалась незначительная площадь таких объектов, которая была несоизмерима с площадью земельных участков, необходимой для их эксплуатации.

В ряде случаев глава района принимал решения о передаче в собственность земель под вспомогательными объектами для ведения личного подсобного хозяйства гражданам, не зарегистрированным и не проживавшим в населенных пунктах по месту нахождения участков, что нарушало требования Федерального закона "О личном подсобном хозяйстве".

В результате незаконных действий фигуранта из распоряжения администраций Хасанского муниципального района, Славянского, Зарубинского, Хасанского, Краскинского, Приморского, Посьетского городских поселений, Барабашского и Безверховского сельских поселений незаконно выбыло порядка 300 земельных участков. А в связи с необоснованным применением льготного порядка расчета выкупаемых земель причинен ущерб на общую сумму свыше 62 млн рублей.

Данное уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки исполнения органами местного самоуправления законодательства при предоставлении земельных участков в собственность.

Признав подсудимого виновным в совершении должностного преступления, суд назначил ему за содеянное четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах и органах местного самоуправления сроком три года. Осужденный взят под стражу в зале суда.

Приговор в законную силу не вступил.