Пьяный приморец украл Mitsubishi Pajero у родственников и разъезжал по ночному городу

В итоге мужчина не справился с управлением и въехал в сугроб

28 марта, PrimaMedia. Житель Владивостока, приехавший в гости к родственникам в город Дальнегорск Приморского края, после вечернего застолья, когда хозяева уснули, завладел ключами от Mitsubishi Pajero и отправился кататься по ночному городу. Спустя какое-то время подозреваемый не справился с управлением и совершил ДТП, въехав в сугроб, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу краевого УМВД.

В дежурную часть отдела полиции города Дальнегорска поступило сообщение местного жителя о хищении автомобиля. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские опросили заявителя. Установлено, что накануне в гостях у потерпевшего был 39-летний родственник из Владивостока. Водительского удостоверения у мужчины не было.

Отделом дознания возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Автомобиль возвращен потерпевшему.