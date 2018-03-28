Небезопасная дешевая водка крепко обосновалась в розничных сетях и магазинах Приморья

Алкогольный рынок Приморья нуждается в защите от контрафакта. Фото: Ратников Александр, ИА PrimaMedia

Алкогольный рынок Приморья нуждается в защите от контрафакта, уверены эксперты

28 марта, PrimaMedia. Круглый стол на тему "Развитие алкогольного рынка на Дальнем Востоке. Приоритеты, проблемы и перспективы регулирования регионального рынка алкогольных напитков" прошел в пресс-центре администрации Приморского края. Участникам и мероприятия стали представители краевой администрации, профильных департаментов Приморского края, надзорных органов, а также бизнеса, занимающегося производством и продажей алкогольной продукции в Приморье, сообщает корр. ИА PrimaMedia.

Бороться с суррогатами сообща

Открывая мероприятие, вице-губернатор Приморского края Валентин Дубинин отметил, что как бы ни была актуальна встреча, решить все вопросы одним махом не удастся. Для решения накопившихся на региональном рынке алкогольной продукции проблем нужна повседневная, постоянная работа. Помимо пропаганды здорового образа жизни, в первую очередь в молодежной среде, необходима борьба с так называемой "левой", неучтенной алкогольной продукцией.

"Но это еще полбеды. В регион завозится много поддельной продукции сомнительного качества, способной вызвать плохие последствия для здоровья человека. Зачастую эта продукция реализуется на территории Приморского края в магазинах, не имеющих соответствующую лицензию. В настоящий момент администрация Приморского края, врио губернатора Андрей Тарасенко ставят задачу по наведению порядка на алкогольном рынке. Думаю, что вместе с заинтересованными и отвечающими за это направление специалистами федеральных органов, добросовестными производителями мы сможем решить данный вопрос", — сказал Валентин Дубинин.



Врио вице-губернатора Приморского края Валентин Дубинин. Фото: Ратников Александр, ИА PrimaMedia

С коллегой согласился и врио вице-губернатора Приморского края Константин Богданенко.

"Общеизвестно, что культура пития определяет уровень общества. Однако трудно ожидать, что в самое ближайшее время эта культура вырастет до такого уровня, что контрафакт сам собой исчезнет с полок магазинов. Так что без регулирующей и управляющей роли государства на алкогольном рынке не обойтись", — подчеркнул Константин Богданенко.



Врио вице-губернатора Приморского края Константин Богданенко. Фото: Ратников Александр, ИА PrimaMedia

В продолжение темы уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марина Шемилина заметила, что вопрос о состоянии алкогольного рынка составляет известную сложность, поскольку этот рынок находится на стыке интересов бизнеса, государства и всего общества.

"В связи с этим, как мне кажется, стратегия развития алкогольного рынка в России в целом и в Приморском крае в частности должна строиться по принципу "Ведение бизнеса не в ущерб здоровью нации". Это тот лозунг, который все должны поддерживать", — сказала омбудсмен.



Омбудсмен Марина Шемилина. Фото: Ратников Александр, ИА PrimaMedia

Шемилина напомнила, что чисто запретительные меры полноценных результатов никогда не приносили. Бесспорно, у так называемого "сухого закона" 1985-1986 годов были положительные моменты, но были и отрицательные. Один из них – появление подпольной торговли всевозможными суррогатами, наносившими непоправимый вред человеческому здоровью и даже уносившими жизни людей.

Наводить порядок необходимо

В настоящее время в Приморье выдано около 2 тысяч лицензий на продажу алкогольной продукции, сообщила участникам круглого стола директор департамента лицензирования и торговли Приморского края Елена Коваль. В рамках работы межведомственной комиссии, взаимодействующей с правоохранительными органами, в ходе постоянного мониторинга выявляются безлицензионные объекты. В основном они находятся на территории Владивостока (95% от общего числа выявленных). В незначительном количестве они имеются в Артеме, Уссурийске и Находке.

"Согласно нашему мониторингу, у нас в крае около 140 таких объектов. Торговля осуществляется из-под полы, ночью, хорошо знакомым людям. Сейчас врио губернатора поставил перед нами и правоохранительными органами задачу пресечь незаконную деятельность на региональном алкогольном рынке", — сказала Елена Коваль.

Помочь в этом могут последние изменения в федеральном законодательстве. С 1 июня 2018 года плановые проверки предприятий, торгующих алкогольными напитками, отменяются, поскольку, как показывает практика, подобные проверки малоэффективны. Когда известно, что, как и когда проверяется, к этому несложно подготовиться. Что касается внеплановых проверок, то их нужно согласовывать с прокуратурой, что, как правило, не удается. Сегодня законодатель старается не ущемлять права предпринимателей на свой бизнес. Однако механизм запускаемого регионального государственного контроля производить контрольные закупки и уже на их основе выявлять нарушения и наводить порядок на рынке.



Участники круглого стола. Фото: Ратников Александр, ИА PrimaMedia

А наводить порядок на рынке алкоголя необходимо. Как проинформировала старший помощник прокурора Приморского края по правовому обеспечению Виолетта Дорожкина, в 2017 году в сфере алкогольной и спиртсодержащей продукции надзорным органом было пресечено свыше трех тысяч нарушений (в том числе порядка 800 правонарушений, связанных с безлицензионной продажей алкогольной продукции). Из незаконного оборота изъято более 35 тысяч литров алкоголя.

Еще 20,5 тонн сомнительной алкогольной продукции было конфисковано сотрудниками полиции, сообщил инспектор по особым поручениям ООПАЗ УОООП УМВД России по Приморскому краю Евгений Савченко. По пресеченным правонарушениям судебными органами в 2017 году было принято 1786 решений, назначено штрафов на сумму 7,8 млн. рублей (почти 4 млн рублей взыскано).

Как сообщила в своем докладе внештатный специалист психиатр – нарколог министерства здравоохранения по ДФО, кандидат медицинских наук Людмила Михалева, в 2017 году в Приморском крае было зарегистрирован 71 случай случайного отравления со смертельным исходом. Это составило 34% от общего числа подобных отравлений во всем Дальневосточном федеральном округе. Или 3,7 случая в расчете на 10 тысяч человек населения, что превышает средний показатель по ДФО (3,3 случая в расчете на 100 тысяч человек населения). Лидировало по этому показателю Приморье и в 2018 году – 11 случаев.

Что это означает? То, что в Приморье по-прежнему много суррогата и алкоголя сомнительного производства и качества, которые, как правило, и являются причиной случайного отравления со смертельным исходом.

"Схемная" водка должна быть изгнана с регионального рынка

В 2017 году акцизы на крепкий алкоголь дали бюджету Приморья 1,3 млрд. рублей (столько же, согласно существующему законодательству, было перечислено в федеральную казну). Источником этих поступлений стал завод "Уссурийский бальзам", входящий в состав холдинга "BELUGA GROUP", являющегося одним из лидеров отечественного алкогольного рынка. Однако результат мог быть и более высоким, если бы на региональном алкогольном рынке не было проблем, о которых в своем выступлении рассказал Александр Крачковский, директор по алкогольному направлению "BELUGA GROUP VOSTOK".



Директор по алкогольному направлению BELUGA GROUP VOSTOK Александр Крачковский. Фото: Ратников Александр, ИА PrimaMedia

"Тенденция последних лет говорит о том, что алкогольный рынок РФ сталкивается с серьезными проблемами. Одна из них – продажа контрафактной и фальсифицированной продукции, представляющей большую опасность, как для здоровья населения, так и в целом для экономики и бюджета государства", — отметил Александр Крачковский.

Весь контрафакт алкоголя делится на три категории. Первая – это подделки известных федеральных брендов. Но данный вид контрафакта был фактически вытеснен в 2016 году в момент введения системы ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система — автоматизированная система, предназначенная для государственного контроля над объемом производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции).

Втора категория – суррогат, изготовленный кустарным способом, спиртосодержащие жидкости, такие, как лосьоны и печально известный "Боярышник". Реализуется все это в основном через Интернет, через SMS-рассылки и нелицензионные торговые точки.

Третья категория – алкогольная продукция, изготовленная на производстве, с акцизной маркой, однако акциз с этой продукции не выплачивается. Это так называемая схемная водка с ценой на полке от 205 до 220 рублей за полулитровую бутылку 40-градусной крепости. На сегодняшний день такая водка составляет наибольшую проблему, поскольку имеет формальные признаки легальности.

В феврале 2016 года по распоряжению президента РФ Владимира Путина была организована межведомственная силовая операция в Кабардино-Балкарии, целью которой была ликвидация производства нелегального алкоголя и пресечение преступных коррупционных схем, позволяющих уводить из бюджета огромные суммы акцизных отчислений. Итогом операции стало возбуждение 11-ти уголовных дел против части алкогольных производителей и оптовиков и привлечение внимание к небезызвестному дистрибьютору "Статус Групп". Была выявлена неуплата акцизных платежей на сумму 24 млрд рублей только за год в одном отдельно взятом регионе.



Круглый стол по вопросам алкогольного рынка Приморья. Фото: Ратников Александр, ИА PrimaMedia

"Продукция этих заводов продавалась и продается до сих пор в регионах Российской Федерации, в том числе в Приморье, по минимально возможным ценам. При этом расцвет схемного алкоголя случился в 2014 году, когда была снижена минимальная розничная полочная цена 40-градусной водки с 220 рублей до 185 рублей. Позже цену подняли до 205 рублей за 1 бутылку 40-градусной водки объемом 0,5 литра. Однако акциз снижен не был. Сейчас НДС и акциз каждой бутылки составляет 130 рублей. В итоге все легальные производители оказались вне зоны рентабельности, по сути, работая в данном ценовом сегменте с нулевой маржой или даже в убыток", — рассказал Александр Крачковский.

По мнению экспертов, на сегодняшний момент справедливая цена 1 бутылки водки не может быть дешевле 240 рублей на полке, при том, что дистрибьютор в целом делает в среднем 10-процентрую наценку на товар, а розница – 25-процентную наценку.

"Это вменяемая цена, которая позволяет легальному, добросовестному производителю изготовить безопасный и качественный продукт", — отметил выступающий.

Александр Крачковский наглядно показал, каким образом формируется стоимость водки на алкогольном рынке. Для сравнения были взяты "схемная" (нелегальная) продукция и продукция добросовестного производителя (эконом-сегмент).



Легальная и "схемная" водка, сравнение, слайд. Фото: ИА PrimaMedia

"В силу такой ценовой диспропорции вполне прогнозируемо стремление потребителя покупать более дешевую водку, не интересуясь, уплачен или нет с нее акциз. В результате получаем резкое падение производства на легальных заводах (и мы это наблюдаем), и как следствие уменьшение налоговых отчислений, — сказал Александр Крачковский. — По мнению экспертов, во многих регионах ситуацию усугубляет политика крупных торговых сетей и дискаунтеров, которые не интересуются легальностью алкоголя, а пытаются взять максимально дешевый товар. В таких условиях легальным заводам становится крайне тяжело – ведь они не могут конкурировать с контрафактом, с которого не уплачены акциз и другие налоги. В итоге они терпят убытки и сокращают производство, казна теряет деньги, а потребители рискуют своим здоровьем, ведь нет никакой гарантии, что контрафактная водка является качественной".

Добросовестные производители неоднократно обращались и в правительство, и в Госдуму с предложениям о снижении акцизной ставки и об изменении порядка выдачи акцизных марок, об ужесточении законодательства в отношении бутлегеров, о необходимости законодательно регулировать деятельность розничных сетей.

Тем не менее, вопрос схемной водки актуален до сих пор и носит системный характер в целом по всей России. Справиться с этой проблемой можно только при наличии политической воли властных структур, в том числе на федеральном уровне.

Аналитики рынка считают, что для изменения ситуации к лучшему нужно продолжать планомерную работу по проверке предприятий розничной торговли на предмет соблюдения определенных требований. Причем проверки должны быть внеплановыми.

Надо, чтобы и региональные и местные СМИ включились в общее дело, информируя общественность о проблемах, связанных с контрафактом алкогольной продукции, небезопасной для потребителей, исходя из принципов честной конкуренции и нетерпимого отношения к торговле нелегальной продукцией.

"Просим также выносить вопрос о необходимости принятия эффективных мер по борьбе с контрафактной алкогольной продукцией на совещания, проходящие в администрации Приморского края с участием глав муниципальных образований. Я уверен, что совместными усилиями руководителей, краевой власти, глав муниципальных образований, управлений потребительского рынка, полиции, налоговых структур мы сможем пресечь продажу контрафактного алкоголя в нашем крае", — сказал Александр Крачковский.

Вице-губернатор Приморья Валентин Дубинин согласился, что сложившаяся на рынке ситуация требует всестороннего анализа. Необходимо принимать системные решения, которые будут реально способствовать наведению порядка на региональном рынке алкогольной продукции.



Участники круглого стола. Фото: Ратников Александр, ИА PrimaMedia

По мнению экспертов алкогольного рынка, бороться со "схемным" алкоголем на краевом уровне правоохранительные органы сегодня не могут, так как подобная дешевая продукция продается с настоящими акцизными марками и поступает в Приморье из других регионов страны. Единственный выход из сложившейся ситуации — пересмотр минимальных цен на алкоголь и системная борьба с поставщиками и получателями легальных акцизных марок "мимо кассы" по примеру спецоперации в Кабардино-Балкарии.

В свою очередь на региональном уровне краевые власти могут активно проводить "разъяснительную работу" с руководителями розничных сетей и оптовых компаний на предмет нежелательности ввоза и реализации "схемного" алкоголя по 205-220 рублей за бутылку емкостью 0,5 литра, ввиду ее несоответствия экономическим реалиям. И рекомендовать не принимать на реализацию любую алкогольную продукцию, ценообразование и происхождение которой вызывают сомнения в ее легальности. Необходимо также "настроить" владельцев крупных розничных сетей на более тесное сотрудничество с легальными производителями на приемлемых коммерческих условиях.

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