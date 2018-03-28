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Бесплатный семинар о пожарной безопасности состоится во Владивостоке

Организатором выступил Центр развития предпринимательства

28 марта, PrimaMedia. Семинар "Пожарная безопасность субъектов предпринимательства" пройдет в четверг, 29 марта, во Владивостоке. В программе порядок осуществления надзора с 1 января 2018 года, изменение требований к объектам. Организатором выступил Центр развития предпринимательства, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.

В программе:

1. Изменение порядка осуществления пожарного надзора на субъектах предпринимательства:

применение риск-ориентированного подхода,

увеличение межпроверочного интервала для отдельных категорий субъектов предпринимательства,

применение чек-листов в осуществлении проверок субъектов предпринимательства,

изменения в КоАП.

2. Изменения в "Правила противопожарного режима". Анализ изменений.

3. Порядок исполнения предписаний Государственного пожарного надзора:

анализ основных нарушений пожарной безопасности на субъектах предпринимательства,

наиболее распространенные ошибки при исполнении предписаний,

необходимость выполнения расчетов пожарного риска и разработки КИМ.

4. Изменение требований к эксплуатации автоматических систем противопожарной защиты:

изменения в правилах противопожарного режима в части технического обслуживания систем,

новый нормативный документ, определяющий порядок проверки работоспособности автоматических систем противопожарной защиты.

Ведущие: Ольга Иванова, председатель Совета по взаимодействию УНДиПР ГУ МЧС России по Приморскому краю с бизнес-сообществом Приморского края.

Семинар состоится 29 марта с 14.30 до 16.30 в конференц-зале ЦРП по адресу: ул. Запорожская, 77 (бизнес-центр Cityhall), восьмой этаж, каб. 813. Специалисты центра приглашают на мастер-класс всех желающих. Вход свободный, но для участия необходима регистрация: http://www.crpvl.ru/events.html.

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