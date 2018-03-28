Бесплатный семинар о пожарной безопасности состоится во Владивостоке

28 марта, PrimaMedia. Семинар "Пожарная безопасность субъектов предпринимательства" пройдет в четверг, 29 марта, во Владивостоке. В программе порядок осуществления надзора с 1 января 2018 года, изменение требований к объектам. Организатором выступил Центр развития предпринимательства, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.
В программе:
1. Изменение порядка осуществления пожарного надзора на субъектах предпринимательства:
применение риск-ориентированного подхода,
увеличение межпроверочного интервала для отдельных категорий субъектов предпринимательства,
применение чек-листов в осуществлении проверок субъектов предпринимательства,
изменения в КоАП.
2. Изменения в "Правила противопожарного режима". Анализ изменений.
3. Порядок исполнения предписаний Государственного пожарного надзора:
анализ основных нарушений пожарной безопасности на субъектах предпринимательства,
наиболее распространенные ошибки при исполнении предписаний,
необходимость выполнения расчетов пожарного риска и разработки КИМ.
4. Изменение требований к эксплуатации автоматических систем противопожарной защиты:
изменения в правилах противопожарного режима в части технического обслуживания систем,
новый нормативный документ, определяющий порядок проверки работоспособности автоматических систем противопожарной защиты.
Ведущие: Ольга Иванова, председатель Совета по взаимодействию УНДиПР ГУ МЧС России по Приморскому краю с бизнес-сообществом Приморского края.
Семинар состоится 29 марта с 14.30 до 16.30 в конференц-зале ЦРП по адресу: ул. Запорожская, 77 (бизнес-центр Cityhall), восьмой этаж, каб. 813. Специалисты центра приглашают на мастер-класс всех желающих. Вход свободный, но для участия необходима регистрация: http://www.crpvl.ru/events.html.