Современный центр подготовки моряков откроют в Приморье. Фото: пресс-служба АПК

Проект уже находится в стадии реализации, есть финансирование

28 марта, PrimaMedia. Современный центр подготовки моряков откроют в Приморье. Администрация Приморского края совместно с мэрией Владивостока проработают вопросы возможного благоустройства территории на Эгершельде. Проект уже находится в стадии реализации, есть финансирование, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко встретился с генеральным директором, председателем правления ПАО "Совкомфлот" Сергеем Франком во вторник, 27 марта. Стороны обсудили образовательные проекты, в реализации которых участвует предприятие в Приморье, а также вопросы по организации парусной регаты на ВЭФ–2018.

Сергей Франк сообщил главе региона, что "Совкомфлот" ведет большую работу по созданию на базе Морского государственного университета им. Невельского центра по подготовке моряков. Этот проект уже находится в стадии реализации, есть финансирование.

"Наша задача – готовить здесь, в Приморье, лучших моряков для российских и зарубежных компаний, создать точку притяжения молодежи. Сейчас разрабатываем план обустройства городка и прилегающих территорий", – отметил Сергей Франк.

Андрей Тарасенко подчеркнул, что администрация Приморского края совместно с мэрией Владивостока проработают вопросы возможного благоустройства территории на Эгершельде.

"Проект – перспективный", – сказал глава региона.

Также участники встречи обсудили подготовку к парусной регате, которая состоится в сентябре в дни четвертого Восточного экономического форума. Сергей Франк отметил, что в программу регаты "Совкомфлот" планирует включить детские соревнования по парусному спорту, например, юношескую гонку в заливе Петра Великого.

Андрей Тарасенко идею одобрил. Врио губернатора также поинтересовался планами "Совкомфлота" по участию в Международном дальневосточном морском салоне.

"Это будет очень крупное мероприятие, хорошо, если вы представите свои наработки на выставке – например, продемонстрируете ваши системы управления", – заявил Андрей Тарасенко.

Генеральный директор компании сообщил, что участвовать в Морском салоне предприятие будет. Сейчас "Совкомфлот" рассматривает, что именно будет представлять в деловой программе выставки.

Напомним, международный дальневосточный морской салон-2018 пройдет в Приморье 25-28 июля. Мероприятие объединит более 1,5 тысячи участников из России и зарубежных стран. Ожидается визит делегаций из Вьетнама, Индии, Индонезии, Китая, Малайзии, Сингапура, Южной Кореи и Японии.