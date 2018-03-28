До матча осталось

Современный центр подготовки моряков откроют в Приморье. Фото: пресс-служба АПК

Современный центр подготовки моряков откроют в Приморье

Проект уже находится в стадии реализации, есть финансирование

28 марта, PrimaMedia. Современный центр подготовки моряков откроют в Приморье. Администрация Приморского края совместно с мэрией Владивостока проработают вопросы возможного благоустройства территории на Эгершельде. Проект уже находится в стадии реализации, есть финансирование, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко встретился с генеральным директором, председателем правления ПАО "Совкомфлот" Сергеем Франком во вторник, 27 марта. Стороны обсудили образовательные проекты, в реализации которых участвует предприятие в Приморье, а также вопросы по организации парусной регаты на ВЭФ–2018.

Сергей Франк сообщил главе региона, что "Совкомфлот" ведет большую работу по созданию на базе Морского государственного университета им. Невельского центра по подготовке моряков. Этот проект уже находится в стадии реализации, есть финансирование.

"Наша задача – готовить здесь, в Приморье, лучших моряков для российских и зарубежных компаний, создать точку притяжения молодежи. Сейчас разрабатываем план обустройства городка и прилегающих территорий", – отметил Сергей Франк.

Андрей Тарасенко подчеркнул, что администрация Приморского края совместно с мэрией Владивостока проработают вопросы возможного благоустройства территории на Эгершельде.

"Проект – перспективный", – сказал глава региона.

Также участники встречи обсудили подготовку к парусной регате, которая состоится в сентябре в дни четвертого Восточного экономического форума. Сергей Франк отметил, что в программу регаты "Совкомфлот" планирует включить детские соревнования по парусному спорту, например, юношескую гонку в заливе Петра Великого.

Андрей Тарасенко идею одобрил. Врио губернатора также поинтересовался планами "Совкомфлота" по участию в Международном дальневосточном морском салоне.

"Это будет очень крупное мероприятие, хорошо, если вы представите свои наработки на выставке – например, продемонстрируете ваши системы управления", – заявил Андрей Тарасенко.

Генеральный директор компании сообщил, что участвовать в Морском салоне предприятие будет. Сейчас "Совкомфлот" рассматривает, что именно будет представлять в деловой программе выставки.

Напомним, международный дальневосточный морской салон-2018 пройдет в Приморье 25-28 июля. Мероприятие объединит более 1,5 тысячи участников из России и зарубежных стран. Ожидается визит делегаций из Вьетнама, Индии, Индонезии, Китая, Малайзии, Сингапура, Южной Кореи и Японии.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Большие парусные суда из Индонезии, Японии и Кореи пришвартуются во Владивостоке

Морской совет при губернаторе Приморья начал свою работу после 7-летнего перерыва

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Картина дня

Три депутата-единоросса Думы Уссурийска лишились мандатов по решению суда

12:45

Владивостокцы придут отдать дань памяти кемеровским детям без микрофонов

08:00

Защита экс-мэра Владивостока заявила на суде о незаконной прослушке в ходе расследования

10:50

Экс-глава Хасанского района осужден за махинации с землей

10:05

С будущим генконсульства США во Владивостоке определились интернет-пользователи

10:25

В Приморье начались проверки ТРЦ по следам трагедии в Кемерово
Андрей Акимов: Строительство жилья в ТОР «Большой Камень» - приоритет развития территории
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia