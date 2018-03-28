«Колмар» окажет финансовую поддержку пострадавшим в Кемеровской трагедии

Работники угольной компании направят средства в региональное отделение Российского Красного Креста

28 марта, PrimaMedia. Коллектив компании "Колмар" скорбит со всей страной и готов финансово поддержать семьи пострадавших 25 марта при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. Уже в ближайшее время работники угольной компании направят материальную помощь в региональное отделение Российского Красного Креста, где начат сбор средств для помощи пострадавшим, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании.

"Я, как мать, как женщина, как гражданин нашей страны тяжело переживаю трагедию, мое сердце обливается кровью. Все мы понимаем, как нелегко сейчас родственникам погибших и пострадавших, — комментирует заместитель генерального директора ООО "УК "Колмар" Анна Цивилева. — Мы скорбим вместе с вами и готовы оказать любую необходимую помощь. У наших сотрудников болит душа за соратников, друзей и коллег, и каждый из них желает добровольно внести свою лепту — поддержать Кузбасс".

Уже в ближайшее время работники угольной компании направят материальную помощь в региональное отделение Российского Красного Креста, где начат сбор средств для помощи пострадавшим.

"Колмар" — угольный локомотив Дальневосточного региона выражает искренние соболезнования великому угольному региону Кузбассу, семьям погибших и пострадавших, желает им скорейшего выздоровления.