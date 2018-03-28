Владивостокцы придут отдать дань памяти кемеровским детям без микрофонов

Стихийный мемориал на площади Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia

Вечернюю встречу на центральной площади не называют митингом

28 марта, PrimaMedia. Владивосток выразил солидарность с Кемерово, где 25 марта пожар в торговом центре унес жизни более 60 человек, большинство из которых – дети. Жители приморской столицы уже принесли немало цветов и игрушек к одному из мемориалов на центральной площади города, а вечером соберутся отдать дань памяти жертвам трагедии, сообщает ИА PrimaMedia.

В администрации края корр. агентства сообщили, что вечернюю акцию нельзя назвать митингом – у нее нет организаторов, никто не подавал заявку на проведение массовой акции, на площади не будет микрофонов и лозунгов. Всё, что известно, — есть добрая воля людей выразить общее сочувствие родным погибших детей, о своих намерениях прийти в 19.00 на центральную площадь и положить цветы к стихийному мемориалу горожане договариваются в социальных сетях. Накануне панихиду по погибшим отслужили в Покровском храме Владивостока, а к мемориалу воинской славы на площади люди несут цветы уже второй день.

Стихийный мемориал на центральной площади Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia Стихийный мемориал на центральной площади Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia Стихийный мемориал на центральной площади Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia Стихийный мемориал на центральной площади Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia Стихийный мемориал на центральной площади Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 5

Напомним, большой пожар в Кемерово произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, опознаны 25 погибших. На данный момент госпитализированы 12 человек, еще 55 проходят лечение амбулаторно.

Во вторник, 27 марта, в Приморье был объявлен региональный день траура по погибшим при пожаре в Кемерово. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора края Андрей Тарасенко. Все официальные мероприятия в этот день, в которых приняли участие руководитель региона и его заместители, начинались с минуты молчания.